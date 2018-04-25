Гуляй, Первомай: Полная афиша мероприятий на первомайские праздники в Туле
Первомайские выходные в этом году продлятся с 29 апреля по 2 мая. Как работает Тула в праздники и где интересно провести выходные, расскажет Myslo.
28 апреля — традиционное открытие мотосезона на площади Ленина. Сюда к двум часам от площади Победы приедет колонна байкеров. В связи с мотопробегом в городе будет ограничено движение. В плане организаторов указано, что открытие мотосезона начнется в 14.23, и ни минутой позже.
Зрители традиционно увидят яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программу танцколлективов, также посетителей ждут конкурсы и различные соревнования. В завершение праздника на сцене выступят лучшие рок-коллективы города. Хедлайнером мероприятия заявлена группа «7Б».
1 мая в Туле состоится традиционный первомайский велопарад. Колонна велосипедистов стартует в 13.30 с пл. Ленина, проследует по пр. Ленина и финиширует в Центральном парке. На финише можно поучаствовать в семейном велоквесте, разгадать загадки и проверить свои знания по истории Тулы.
На территории «Ликерки Лофт» взрослых и детей ждут активные игры. Для юных велосипедистов будет организована фотозона, конкурсы и подарки. Присоединиться к велопараду может любой желающий. Приезжайте всей семьей!
Сбор участников Первомайского шествия профсоюзов в Туле начнется 1 мая в 9.45 на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской. В 10.20 начнется шествие. Конечной точкой станет площадь у драмтеатра. Здесь состоится праздничный концерт, чествование трудовых династий и победителей конкурсов профмастерства среди работников и учащихся колледжей и техникумов.
Художественная молодежная акция пройдет 1 мая в Туле от центра образования № 5 на пересечении ул. Токарева и Октябрьской к Баташевскому парку напротив стадиона «Штамп».
1 мая
8.30 — Легкоатлетическая эстафета. Маршрут: пл. Ленина — пр. Ленина — ул. Шевченко — пр. Ленина — пл. Ленина.
10.00 — Велогонка-критериум. Маршрут: старт от Музея самоваров — ул. Металлистов — ул. Советская.
10.00 — Беговелогонка среди детей. Площадь Ленина.
12.00 — Лыжероллерный спринт. Маршрут: Музей самоваров — ул. Металлистов — ул. Советская.
2−11 мая
Выставка декоративно-прикладного творчества «Подарок ветеранам». ККИЦ «Коптево» (д. Коптево, 75). Вход свободный.
3 мая
10.00 — Фотовыставка «Я пишу тебе из 41-го». ДК «Богучаровский» (п. Октябрьский, 113). Вход свободный.
10.30 — 11.10 Шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Менделеевский и Скуратовский микрорайоны). Вход свободный.
11.10 — 13.30 «Поезд памяти». Маршрут: от ул. Клубной, 1 до сквера по ул. Автомобилистов пос. Южный, от сквера пос. Южный с остановками на захоронениях в пос. Трудовой, Скуратовский микрорайон, пос. Менделеевский, пос. Первомайский. Вход свободный.
10.00 — Фотовыставка «Я пишу тебе из 41-го». ДК «Богучаровский» (п. Октябрьский, 113). Вход свободный.
10.30 — 11.10 Шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Менделеевский и Скуратовский микрорайоны). Вход свободный.
11.10 — 13.30 «Поезд памяти». Маршрут: от ул. Клубной, 1 до сквера по ул. Автомобилистов пос. Южный, от сквера пос. Южный с остановками на захоронениях в пос. Трудовой, Скуратовский микрорайон, пос. Менделеевский, пос. Первомайский. Вход свободный.
12.00 — Час памяти «Из военно-полевой сумки, или К подвигу героев сердцем прикоснись». Библиотека на Красноармейском пр., 1. Вход свободный.
13.00 — Тематический вечер «Дороги войны, дороги Победы». Модельная библиотека № 3 (Тула, ул. Октябрьская, 201). Вход свободный.
16.00 — Урок мужества «Нам этот мир завещано беречь». (п. Торхово, ул. Центральная, 24). Вход свободный.
16.00 — Урок мужества «Дороги войны — дороги Победы». Библиотека № 21 (п. Южный, ул. Шахтерская, 49-б). Вход свободный.
3−4 мая
15.00 — Открытое первенство Тулы по велосипедному спорту. Велотрек (пр. Ленина, 87). Вход свободный.
ЦПКиО им.
П. П. Белоусова
Большой круг
12.00−18.00 — Площадка активного отдыха, выставка детских рисунков
12.00−15.00 — Открытые занятия по современным танцевальным стилям
15.00−18.00 — Футбольный фристайл (фотобудка, экран с обратной проекцией)
Площадь у администрации
12.00−17.00 — DJ
13.00−16.00 — Силовые тренировки
Ротонда
16.00−19.00 — Вечер джаза
Скейт-площадка
18.00−23.00 — Спортивные показательные выступления
19.30 — Рэп-баттл
21.30−23.00 — Дискотека
Центральная аллея
14.00- 17.00 — Аниматоры
Площадь у фонтана
11.00−19.00 — Ярмарка, бесплатные мастер-классы
14.00−16.00 — Мимы, жонглеры, шоу аэромедведя, ростовые куклы
Эстрада
13.00−19.00 — Концерты, конкурсы
13.00−15.00 — Детский блок
15.00—Шоу мыльных пузырей
16.00−18.00 — Шаровой бум, 3D-скоморох
18.00−19.00 — Кавер-группа «ПРЯНИК BAND»
Детский городок
12.00-18.00 — Праздник воздушных шаров «Твистинг», аквагрим, интерактивная цирковая программа «Шари-вари», шоу мыльных пузырей, ДЕТСКОтека.
Комсомольский парк
Эстрада
12.00−18.00 — Конкурсно-концертная программа
12.30 — Шоу мыльных пузырей
16.30 — Шаровой бум
17.00 — Вокальный коллектив «Тоника"
Круг
12.00−18.00 — Ярмарка
14.00−17.00 — Мастер-класс для детей
12.00−17.00 — Фотозона
14.00−16.00 — Мимы/жонглеры
Детский городок
16.00−18.00 — Анимационные игры
Входная группа
14.00−16.00 — Гармонисты
Пролетарский парк
Эстрада
13.00−18.00 — Конкурсно-концертная программа
14.00 — Шаровой бум
15.00 — Вокальный коллектив «Тоника"
16.00 — Цыганский ансамбль «ЯГОРИ"
17.30 — Шоу мыльных пузырей
Центральная аллея
12.00−18.00 — Ярмарка
14.00−17.00 — Мастер-класс для детей
12.00−17.00 — Фотозона
14.00−16.00 — Мимы и жонглеры
Детский городок
16.00−18.00 — Анимационные игры
Входная группа
14.00−16.00 - Гармонисты
Все мероприятия — без возрастных
ограничений (0+).
- ТЦ «Гостиный двор», «МАКСИ», «Сарафан», «Парадиз», «РИО», «Пролетарский», «Демидовский», «Триумф» работают в обычном режиме.
- ТЦ «На Хлебной»: 1 и 9 мая – выходные, остальные дни в обычном режиме.
- ТЦ «Утюгъ»: в обычном режиме 9 мая – до 19.00.
- Центральный рынок (тел. 36-19-00): 30 апреля, 1 и 9 мая – выходные дни.
- Рынок «Хопёр» (тел. 47-33-90) и рынок «Южный» (тел. 23-56-50) работают в обычном режиме.
- 28 апреля – рабочий день сокращен на час
- 29 апреля – в обычном режиме
- 30 апреля – по графику субботы
- 2 мая – по графику воскресенья
- 3 мая – в обычном режиме
- 8 мая – рабочий день сокращен на час
- 10 мая – в обычном режиме. Курьерская доставка в праздничные дни будет работать без выходных.
- Новомосковский, Щекинский и Узловский УКД 28 апреля и 8 мая будут работать по сокращенному на час графику, 30 апреля – с 9.00 до 18.00. 29 апреля, 1, 2 и 9 мая – выходные дни.
- Бассейн «Арсенал» (пр. Ленина, 87/4): работает в обычном режиме, 30 апреля – санитарный день. Тел. (4872) 32-96-20.
- Бассейн ТулГУ (пр. Ленина, 84, улица Болдина, 120): 1 и 9 мая – выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел.: (4872) 35-15-34, 35-77-22.
- Бассейн ТГПУ (пр. Ленина, 125): 1 и 9 мая – выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел. (4872) 35-40-77.
28 апреля в связи с мотопробегом в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств: с 0.00 до 16.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади; с 0.00 до 19.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской), на парковочном пространстве, вдоль площади Ленина (от ул. Советской до ул. Менделеевской).
Также ограничат движение транспорта с 8.00 до 16.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.
1 мая в связи с мероприятиями в День Весны и Труда в центре Тулы с полуночи запретят парковку, а с 6 утра до 13 часов начнет действовать запрет на проезд по улицам: на Крестовоздвиженской площади, по ул. Менделеевской, в Чапаевском проезде, по ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Ф.Энгельса (от ул. Советской до ул. Революции), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф.Энгельса; с полуночи запретят парковку, а с 7 утра до 17 часов и проезд по проспекту Ленина (от ул. Советской до ул. Станиславского), по ул. Пушкинской (от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина), в Пушкинском проезде.
Внимание, будет работать эвакуатор!