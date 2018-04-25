новости
новости
Регистрация
Гуляй, Первомай: Полная афиша мероприятий на первомайские праздники в Туле
1 мая туляков ждет яркая праздничная программа!

Гуляй, Первомай: Полная афиша мероприятий на первомайские праздники в Туле

Первомайские выходные в этом году продлятся с 29 апреля по 2 мая. Как работает Тула в праздники и где интересно провести выходные, расскажет Myslo.

Открытие мотосезона

28 апреля — традиционное открытие мотосезона на площади Ленина. Сюда к двум часам от площади Победы приедет колонна байкеров. В связи с мотопробегом в городе будет ограничено движение. В плане организаторов указано, что открытие мотосезона начнется в 14.23, и ни минутой позже.

Зрители традиционно увидят яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программу танцколлективов, также посетителей ждут конкурсы и различные соревнования. В завершение праздника на сцене выступят лучшие рок-коллективы города. Хедлайнером мероприятия заявлена группа «7Б».

Велопарад

1 мая в Туле состоится традиционный первомайский велопарад. Колонна велосипедистов стартует в 13.30 с пл. Ленина, проследует по пр. Ленина и финиширует в Центральном парке. На финише можно поучаствовать в семейном велоквесте, разгадать загадки и проверить свои знания по истории Тулы.

На территории «Ликерки Лофт» взрослых и детей ждут активные игры. Для юных велосипедистов будет организована фотозона, конкурсы и подарки. Присоединиться к велопараду может любой желающий. Приезжайте всей семьей!

Шествие профсоюзов

Сбор участников Первомайского шествия профсоюзов в Туле начнется 1 мая в 9.45 на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской. В 10.20 начнется шествие. Конечной точкой станет площадь у драмтеатра. Здесь состоится праздничный концерт, чествование трудовых династий и победителей конкурсов проф­мастерства среди работников и учащихся колледжей и техникумов.

Первомайская демонстрация

Художественная молодежная акция пройдет 1 мая в Туле от центра образования № 5 на пересечении ул. Токарева и Октябрьской к Баташевскому парку напротив стадиона «Штамп».

Первомай в большой Туле

1 мая

8.30 — Легкоатлетическая эстафета. Маршрут: пл. Ленина — пр. Ленина — ул. Шевченко — пр. Ленина — пл. Ленина.
10.00 — Велогонка-критериум. Маршрут: старт от Музея самоваров — ул. Металлистов — ул. Советская.
10.00 — Беговелогонка среди детей. Площадь Ленина.
12.00 — Лыжероллерный спринт. Маршрут: Музей самоваров — ул. Металлистов — ул. Советская.

 

2−11 мая

Выставка декоративно-прикладного творчества «Подарок ветеранам». ККИЦ «Коптево» (д. Коптево, 75). Вход свободный.

 

3 мая

10.00 — Фотовыставка «Я пишу тебе из 41-го». ДК «Богучаровский» (п. Октябрьский, 113). Вход свободный.

10.30 — 11.10 Шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Менделеевский и Скуратовский микрорайоны). Вход свободный.

11.10 — 13.30 «Поезд памяти». Маршрут: от ул. Клубной, 1 до сквера по ул. Автомобилистов пос. Южный, от сквера пос. Южный с остановками на захоронениях в пос. Трудовой, Скуратовский микрорайон, пос. Менделеевский, пос. Первомайский. Вход свободный.

10.00 — Фотовыставка «Я пишу тебе из 41-го». ДК «Богучаровский» (п. Октябрьский, 113). Вход свободный.

10.30 — 11.10 Шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Менделеевский и Скуратовский микрорайоны). Вход свободный.

11.10 — 13.30 «Поезд памяти». Маршрут: от ул. Клубной, 1 до сквера по ул. Автомобилистов пос. Южный, от сквера пос. Южный с остановками на захоронениях в пос. Трудовой, Скуратовский микрорайон, пос. Менделеевский, пос. Первомайский. Вход свободный.

12.00 — Час памяти «Из военно-полевой сумки, или К подвигу героев сердцем прикоснись». Библиотека на Красноармейском пр., 1. Вход свободный.

13.00 — Тематический вечер «Дороги войны, дороги Победы». Модельная библиотека № 3 (Тула, ул. Октябрьская, 201). Вход свободный.

16.00 — Урок мужества «Нам этот мир завещано беречь». (п. Торхово, ул. Центральная, 24). Вход свободный.


16.00 — Урок мужества «Дороги войны — дороги Победы». Библиотека № 21 (п. Южный, ул. Шахтерская, 49-б). Вход свободный.


3−4 мая

15.00 — Открытое первенство Тулы по велосипедному спорту. Велотрек (пр. Ленина, 87). Вход свободный.

1 мая — открытие сезона в парках

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

Большой круг

12.00−18.00 — Площадка активного отдыха, выставка детских рисунков
12.00−15.00 — Открытые занятия по современным танцевальным стилям
15.00−18.00 — Футбольный фристайл (фотобудка, экран с обратной проекцией)

Площадь у администрации

12.00−17.00 — DJ
13.00−16.00 — Силовые тренировки

Ротонда

16.00−19.00 — Вечер джаза
Скейт-площадка
18.00−23.00 — Спортивные показательные выступления
19.30 — Рэп-баттл
21.30−23.00 — Дискотека

Центральная аллея

14.00- 17.00 — Аниматоры
Площадь у фонтана
11.00−19.00 — Ярмарка, бесплатные мастер-классы
14.00−16.00 — Мимы, жонглеры, шоу аэромедведя, ростовые куклы
 

Эстрада

13.00−19.00 — Концерты, конкурсы
13.00−15.00 — Детский блок
15.00—Шоу мыльных пузырей
16.00−18.00 — Шаровой бум, 3D-скоморох
18.00−19.00 — Кавер-группа «ПРЯНИК BAND»

Детский городок

12.00-18.00 — Праздник воздушных шаров «Твистинг», аквагрим, интерактивная цирковая программа «Шари-вари», шоу мыльных пузырей, ДЕТСКОтека.

 

Комсомольский парк

Эстрада

12.00−18.00 — Конкурсно-концертная программа
12.30 — Шоу мыльных пузырей
16.30 — Шаровой бум
17.00 — Вокальный коллектив «Тоника"

Круг

12.00−18.00 — Ярмарка
14.00−17.00 — Мастер-класс для детей
12.00−17.00 — Фотозона
14.00−16.00 — Мимы/жонглеры


Детский городок

16.00−18.00 — Анимационные игры
Входная группа
14.00−16.00 — Гармонисты
 

 

Пролетар­ский парк

Эстрада

13.00−18.00 — Конкурсно-концертная программа
14.00 — Шаровой бум
15.00 — Вокальный коллектив «Тоника"
16.00 — Цыганский ансамбль «ЯГОРИ"
17.30 — Шоу мыльных пузырей

Центральная аллея

12.00−18.00 — Ярмарка
14.00−17.00 — Мастер-класс для детей
12.00−17.00 — Фотозона
14.00−16.00 — Мимы и жонглеры

Детский городок

16.00−18.00 — Анимационные игры
Входная группа
14.00−16.00 - Гармонисты

Все мероприятия — без возрастных
ограничений (0+).

Как работают торговые центры и рынки
  • ТЦ «Гостиный двор», «МАКСИ», «Сарафан», «Парадиз», «РИО», «Пролетарский», «Демидовский», «Триумф» работают в обычном режиме.
  • ТЦ «На Хлебной»: 1 и 9 мая – выходные, остальные дни в обычном режиме.
  • ТЦ «Утюгъ»: в обычном режиме 9 мая – до 19.00.
  • Центральный рынок (тел. 36-19-00): 30 апреля, 1 и 9 мая – выходные дни.
  • Рынок «Хопёр» (тел. 47-33-90) и рынок «Южный» (тел. 23-56-50) работают в обычном режиме.
как работает Почта
  • 28 апреля – рабочий день сокращен на час
  • 29 апреля – в обычном режиме
  • 30 апреля – по графику субботы
  • 2 мая – по графику воскресенья
  • 3 мая – в обычном режиме
  • 8 мая – рабочий день сокращен на час
  • 10 мая – в обычном режиме. Курьерская доставка в праздничные дни будет работать без выходных.
  • Новомосковский, Щекинский и Узловский УКД 28 апреля и 8 мая будут работать по сокращенному на час графику, 30 апреля – с 9.00 до 18.00. 29 апреля, 1, 2 и 9 мая – выходные дни.
Бассейны
  • Бассейн «Арсенал» (пр. Ленина, 87/4): работает в обычном режиме, 30 апреля – санитарный день. Тел. (4872) 32-96-20.
  • Бассейн ТулГУ (пр. Ленина, 84, улица Болдина, 120): 1 и 9 мая – выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел.: (4872) 35-15-34, 35-77-22.
  • Бассейн ТГПУ (пр. Ленина, 125): 1 и 9 мая – выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел. (4872) 35-40-77.
Движение транспорта и парковку ограничат

28 апреля в связи с  мотопробегом в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств: с 0.00 до 16.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади; с 0.00 до 19.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской), на парковочном пространстве, вдоль площади Ленина (от ул. Советской до ул. Менделеевской).

Также ограничат движение транспорта с 8.00 до 16.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

1 мая в связи с мероприятиями в День Весны и Труда в центре Тулы с полуночи запретят парковку, а с 6 утра до 13 часов начнет действовать запрет на проезд по улицам: на Крестовоздвиженской площади, по ул. Менделеевской, в Чапаевском проезде, по ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Ф.Энгельса (от ул. Советской до ул. Революции), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф.Энгельса; с полуночи запретят парковку, а с 7 утра до 17 часов и проезд по проспекту Ленина (от ул. Советской до ул. Станиславского), по ул. Пушкинской (от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина), в Пушкинском проезде.

Внимание, будет работать эвакуатор!

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:48 0
Другие статьи по темам
Событие
1 маямайские праздники
Прочее
режим работы в праздничные дни

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских поселках появятся улицы Земляничная, Нескучная и Хоккейная
В тульских поселках появятся улицы Земляничная, Нескучная и Хоккейная
На фестивале «Дикая мята» будут работать спортивные площадки
На фестивале «Дикая мята» будут работать спортивные площадки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.