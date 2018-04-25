Гуляй, Первомай: Полная афиша мероприятий на первомайские праздники в Туле

1 мая туляков ждет яркая праздничная программа!

Первомайские выходные в этом году продлятся с 29 апреля по 2 мая. Как работает Тула в праздники и где интересно провести выходные, расскажет Myslo.

Открытие мотосезона

28 апреля — традиционное открытие мотосезона на площади Ленина. Сюда к двум часам от площади Победы приедет колонна байкеров. В связи с мотопробегом в городе будет ограничено движение. В плане организаторов указано, что открытие мотосезона начнется в 14.23, и ни минутой позже.

Зрители традиционно увидят яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программу танцколлективов, также посетителей ждут конкурсы и различные соревнования. В завершение праздника на сцене выступят лучшие рок-коллективы города. Хедлайнером мероприятия заявлена группа «7Б».

Велопарад

1 мая в Туле состоится традиционный первомайский велопарад. Колонна велосипедистов стартует в 13.30 с пл. Ленина, проследует по пр. Ленина и финиширует в Центральном парке. На финише можно поучаствовать в семейном велоквесте, разгадать загадки и проверить свои знания по истории Тулы.

На территории «Ликерки Лофт» взрослых и детей ждут активные игры. Для юных велосипедистов будет организована фотозона, конкурсы и подарки. Присоединиться к велопараду может любой желающий. Приезжайте всей семьей!

Шествие профсоюзов

Сбор участников Первомайского шествия профсоюзов в Туле начнется 1 мая в 9.45 на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской. В 10.20 начнется шествие. Конечной точкой станет площадь у драмтеатра. Здесь состоится праздничный концерт, чествование трудовых династий и победителей конкурсов проф­мастерства среди работников и учащихся колледжей и техникумов.

Первомайская демонстрация

Художественная молодежная акция пройдет 1 мая в Туле от центра образования № 5 на пересечении ул. Токарева и Октябрьской к Баташевскому парку напротив стадиона «Штамп».

Первомай в большой Туле

1 мая

8.30 — Легкоатлетическая эстафета. Маршрут: пл. Ленина — пр. Ленина — ул. Шевченко — пр. Ленина — пл. Ленина.

10.00 — Велогонка-критериум. Маршрут: старт от Музея самоваров — ул. Металлистов — ул. Советская.

10.00 — Беговелогонка среди детей. Площадь Ленина.

12.00 — Лыжероллерный спринт. Маршрут: Музей самоваров — ул. Металлистов — ул. Советская.

2−11 мая

Выставка декоративно-прикладного творчества «Подарок ветеранам». ККИЦ «Коптево» (д. Коптево, 75). Вход свободный.

3 мая

10.00 — Фотовыставка «Я пишу тебе из 41-го». ДК «Богучаровский» (п. Октябрьский, 113). Вход свободный.

10.30 — 11.10 Шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Менделеевский и Скуратовский микрорайоны). Вход свободный.

11.10 — 13.30 «Поезд памяти». Маршрут: от ул. Клубной, 1 до сквера по ул. Автомобилистов пос. Южный, от сквера пос. Южный с остановками на захоронениях в пос. Трудовой, Скуратовский микрорайон, пос. Менделеевский, пос. Первомайский. Вход свободный.

10.00 — Фотовыставка «Я пишу тебе из 41-го». ДК «Богучаровский» (п. Октябрьский, 113). Вход свободный.

10.30 — 11.10 Шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Менделеевский и Скуратовский микрорайоны). Вход свободный.

11.10 — 13.30 «Поезд памяти». Маршрут: от ул. Клубной, 1 до сквера по ул. Автомобилистов пос. Южный, от сквера пос. Южный с остановками на захоронениях в пос. Трудовой, Скуратовский микрорайон, пос. Менделеевский, пос. Первомайский. Вход свободный.

12.00 — Час памяти «Из военно-полевой сумки, или К подвигу героев сердцем прикоснись». Библиотека на Красноармейском пр., 1. Вход свободный.

13.00 — Тематический вечер «Дороги войны, дороги Победы». Модельная библиотека № 3 (Тула, ул. Октябрьская, 201). Вход свободный.

16.00 — Урок мужества «Нам этот мир завещано беречь». (п. Торхово, ул. Центральная, 24). Вход свободный.



16.00 — Урок мужества «Дороги войны — дороги Победы». Библиотека № 21 (п. Южный, ул. Шахтерская, 49-б). Вход свободный.



3−4 мая

15.00 — Открытое первенство Тулы по велосипедному спорту. Велотрек (пр. Ленина, 87). Вход свободный.

1 мая — открытие сезона в парках

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

Большой круг



12.00−18.00 — Площадка активного отдыха, выставка детских рисунков

12.00−15.00 — Открытые занятия по современным танцевальным стилям

15.00−18.00 — Футбольный фристайл (фотобудка, экран с обратной проекцией)



Площадь у администрации



12.00−17.00 — DJ

13.00−16.00 — Силовые тренировки



Ротонда



16.00−19.00 — Вечер джаза

Скейт-площадка

18.00−23.00 — Спортивные показательные выступления

19.30 — Рэп-баттл

21.30−23.00 — Дискотека



Центральная аллея



14.00- 17.00 — Аниматоры

Площадь у фонтана

11.00−19.00 — Ярмарка, бесплатные мастер-классы

14.00−16.00 — Мимы, жонглеры, шоу аэромедведя, ростовые куклы



Эстрада



13.00−19.00 — Концерты, конкурсы

13.00−15.00 — Детский блок

15.00—Шоу мыльных пузырей

16.00−18.00 — Шаровой бум, 3D-скоморох

18.00−19.00 — Кавер-группа «ПРЯНИК BAND»



Детский городок



12.00-18.00 — Праздник воздушных шаров «Твистинг», аквагрим, интерактивная цирковая программа «Шари-вари», шоу мыльных пузырей, ДЕТСКОтека.

Комсомольский парк

Эстрада



12.00−18.00 — Конкурсно-концертная программа

12.30 — Шоу мыльных пузырей

16.30 — Шаровой бум

17.00 — Вокальный коллектив «Тоника"



Круг



12.00−18.00 — Ярмарка

14.00−17.00 — Мастер-класс для детей

12.00−17.00 — Фотозона

14.00−16.00 — Мимы/жонглеры



Детский городок



16.00−18.00 — Анимационные игры

Входная группа

14.00−16.00 — Гармонисты



Пролетар­ский парк

Эстрада



13.00−18.00 — Конкурсно-концертная программа

14.00 — Шаровой бум

15.00 — Вокальный коллектив «Тоника"

16.00 — Цыганский ансамбль «ЯГОРИ"

17.30 — Шоу мыльных пузырей



Центральная аллея



12.00−18.00 — Ярмарка

14.00−17.00 — Мастер-класс для детей

12.00−17.00 — Фотозона

14.00−16.00 — Мимы и жонглеры



Детский городок



16.00−18.00 — Анимационные игры

Входная группа

14.00−16.00 - Гармонисты

Все мероприятия — без возрастных

ограничений (0+).

Как работают торговые центры и рынки

ТЦ «Гостиный двор», «МАКСИ», «Сарафан», «Парадиз», «РИО», «Пролетарский», «Демидовский», «Триумф» работают в обычном режиме.

ТЦ «На Хлебной»: 1 и 9 мая – выходные, остальные дни в обычном режиме.

ТЦ «Утюгъ»: в обычном режиме 9 мая – до 19.00.

Центральный рынок (тел. 36-19-00): 30 апреля, 1 и 9 мая – выходные дни.

Рынок «Хопёр» (тел. 47-33-90) и рынок «Южный» (тел. 23-56-50) работают в обычном режиме.

как работает Почта

28 апреля – рабочий день сокращен на час

29 апреля – в обычном режиме

30 апреля – по графику субботы

2 мая – по графику воскресенья

3 мая – в обычном режиме

8 мая – рабочий день сокращен на час

10 мая – в обычном режиме. Курьерская доставка в праздничные дни будет работать без выходных.

Новомосковский, Щекинский и Узловский УКД 28 апреля и 8 мая будут работать по сокращенному на час графику, 30 апреля – с 9.00 до 18.00. 29 апреля, 1, 2 и 9 мая – выходные дни.

Бассейны

Бассейн «Арсенал» (пр. Ленина, 87/4): работает в обычном режиме, 30 апреля – санитарный день. Тел. (4872) 32-96-20.

Бассейн ТулГУ (пр. Ленина, 84, улица Болдина, 120): 1 и 9 мая – выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел.: (4872) 35-15-34, 35-77-22.

Бассейн ТГПУ (пр. Ленина, 125): 1 и 9 мая – выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел. (4872) 35-40-77.

Движение транспорта и парковку ограничат

28 апреля в связи с мотопробегом в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств: с 0.00 до 16.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади; с 0.00 до 19.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской), на парковочном пространстве, вдоль площади Ленина (от ул. Советской до ул. Менделеевской).

Также ограничат движение транспорта с 8.00 до 16.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

1 мая в связи с мероприятиями в День Весны и Труда в центре Тулы с полуночи запретят парковку, а с 6 утра до 13 часов начнет действовать запрет на проезд по улицам: на Крестовоздвиженской площади, по ул. Менделеевской, в Чапаевском проезде, по ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Ф.Энгельса (от ул. Советской до ул. Революции), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф.Энгельса; с полуночи запретят парковку, а с 7 утра до 17 часов и проезд по проспекту Ленина (от ул. Советской до ул. Станиславского), по ул. Пушкинской (от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина), в Пушкинском проезде.

Внимание, будет работать эвакуатор!