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Туляки становятся жертвами мошенников на сайтах объявлений

Туляки становятся жертвами мошенников на сайтах объявлений

О том, как защитить свои финансы, рассказывают эксперты Банка России.

Опубликовать объявление о продаже ненужных вещей в интернете – что может быть удобнее? Мало кто подозревает, что мошенники придумали новый способ обмана. Они воруют деньги с карт у пользователей сайтов бесплатных объявлений о продаже товаров и услуг. О том, как не попасть в ловушку, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

Схема очень проста: подставной покупатель звонит по объявлению и сразу заявляет, что предлагаемый товар ему понравился, он хочет забрать его сегодня же и готов внести аванс прямо сейчас на карту продавца. Он убеждает собеседника, что для подтверждения перевода нужно лишь пройти к банкомату и совершить несколько простых действий.

Затем мошенники подключают к карте жертвы «мобильный банк», привязанный к своему телефону и получают доступ к чужим финансам. Есть и другой вариант, рассчитанный, в основном, на пенсионеров: аферист просит продиктовать номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код, находящийся на обороте, и код из смс-сообщения, якобы нужный для подтверждения перевода. Получив доступ к счетам продавца, мошенники быстро выводят с них все деньги.

Как защитить свои средства? Запомнить, что для переводов между счетами и картами, достаточно знать только номер карты. Никогда не предоставлять посторонним конфиденциальную информацию. Помните: если вы сами сообщили преступникам персональные данные, банк может не возвращать деньги.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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