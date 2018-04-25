новости
новости
Регистрация
В тульском сквере посадили «Тополь Победы»: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки"

В тульском сквере посадили «Тополь Победы»: фоторепортаж

Саженец векового дерева появился на улице Дмитрия Ульянова.

В сквере был высажен молодой отросток 100-летнего дерева, пережившего Сталинградскую битву. Дерево стойко перенесло вражеский огонь – весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, а весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной. 

Для потомков этот тополь является символом жизни, стойкости и мужества советского народа в годы Великой Отечественной войны. Иссеченный осколками в дни бомбежек ствол тополя принял причудливую форму, но дерево выжило и получило статус природно-исторического памятника. Возле дерева находится мемориальная табличка: «Тополь этот пронес жизнь свою через битву великую».

Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года, тогда в семнадцати регионах страны были высажены «дети» легендарного дерева. Теперь один из них растёт в Туле. Возле саженца установлена табличка с QR-кодом, ведущим на сайт проекта.

К тулякам – участникам акции «Тополь Победы» с приветственным словом обратился ветеран Великой Отечественной Войны, участник Сталинградской битвы Василий Маркович Мирошниченко. Он поздравил участников мероприятия с наступающим праздником Победы и пожелал мирного неба над головой. Собравшиеся торжественно посадили росток «Тополя Победы», благоустроили территорию и подарили городу ивовую аллею.

 

Галерея
Посадка Тополя Победы в Туле, Фото: 1
Посадка Тополя Победы в Туле, Фото: 2
Посадка Тополя Победы в Туле, Фото: 3
Посадка Тополя Победы в Туле, Фото: 4
Посадка Тополя Победы в Туле, Фото: 5
Посадка Тополя Победы в Туле, Фото: 6
Посадка Тополя Победы в Туле, Фото: 7
Посадка Тополя Победы в Туле, Фото: 8
показать все фотографии
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
Другие статьи по темам
Событие
посадка дереваСталинградский топольгодовщина Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки становятся жертвами мошенников на сайтах объявлений
Туляки становятся жертвами мошенников на сайтах объявлений
Активисты ОНФ проверят состояние тульских остановок
Активисты ОНФ проверят состояние тульских остановок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.