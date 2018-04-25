В тульском сквере посадили «Тополь Победы»: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки"

В сквере был высажен молодой отросток 100-летнего дерева, пережившего Сталинградскую битву. Дерево стойко перенесло вражеский огонь – весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, а весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

Для потомков этот тополь является символом жизни, стойкости и мужества советского народа в годы Великой Отечественной войны. Иссеченный осколками в дни бомбежек ствол тополя принял причудливую форму, но дерево выжило и получило статус природно-исторического памятника. Возле дерева находится мемориальная табличка: «Тополь этот пронес жизнь свою через битву великую».

Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года, тогда в семнадцати регионах страны были высажены «дети» легендарного дерева. Теперь один из них растёт в Туле. Возле саженца установлена табличка с QR-кодом, ведущим на сайт проекта.

К тулякам – участникам акции «Тополь Победы» с приветственным словом обратился ветеран Великой Отечественной Войны, участник Сталинградской битвы Василий Маркович Мирошниченко. Он поздравил участников мероприятия с наступающим праздником Победы и пожелал мирного неба над головой. Собравшиеся торжественно посадили росток «Тополя Победы», благоустроили территорию и подарили городу ивовую аллею.