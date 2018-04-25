На каких улицах Тулы 26 апреля отключат электричество

С 9 до 17 часов обесточены будут дома по следующим адресам:

Щёкинское шоссе, 8, 4,

пр-т Ленина, 130-а, 130-Б,

ул. Белкина, 4-Б, 2, 4, 8-Б, 3-21 (нечётн.),

ул. Мира, 14, 16,

ул. Болдина, 11,

пер. Стандартный, 2-13,

Новомосковское шоссе, 6, 16,

ул. Баженова, 12-А, 14, 16,

ул. Шухова, 21, 17, 19,

ул. Кутузова, 19, 23, 21,

пер. Бухоновский, 3, 5, 8, 10, 10-А, 10-Б, 11, 11-а, 23,

пр-т Ленина, 23, 25, 27, 27-А, 27-б, 27-В, 29, 31,

ул. Тургеневская, 18,

ул. М. Горького, 33, 33-А, 31-А, 35-А,

ул. Заварная, 107-Б,

ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),

ул. М. Горького, 43, 45, 47, 49,

10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),

22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),

23-й пр-д, 4-24 (чётн.), 3-23 (нечётн.),

25-й пр-д, 10, 12,

24-й пр-д, 1-24,

12-й пр-д, 45-59, 49-А-56-А,

ул. Капитана Громова, 2-А-Ж, 1-А-Г, 1, 3, 4, 5, 6, 36-46 (чётн.),

ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),

25-й пр-д, 2-А, 1-15 (нечётн.),

28-й пр-д, 43, 56, 58,

29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),

27-й пр-д, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),

28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),

25-й пр-д, 2-В,

2-4-й Баташовские пр-ды,

п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 1-8,

4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8,

ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-А, 2-24 (чётн.),

ул. Нагорная, 1, 2, 4,

ул. Мира, 18-26 (чётн.),

пер. Гусеничный, 3-22,

ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),

ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.),

9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.),

10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),

11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),

13-й пр-д, 17-19,

ул. Рудная, 11-А,

ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),

ул. Дачная, 11-22,

ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-А-32 (чётн.),

Мясново: ул. Переходная, 4, 5, 6,

ул. Планерная, 2,

ул. В. Краснослободская, 31-61-Б (нечётн.), 46-72 (чётн.),

пр-д Клинской, 33-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 7, 7-А, 7-Б, 9, 9-А, 11, 13, 13-А, 15-А,

ул. Н. Краснослободская, 2,

п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12,

Орловское шоссе, 87-А, 89, 91, 93, 95, 97, 97-А, 99-А, 101-А, 111, 117,

п. Восточный, 3-65, 1, 2, 3, 4-А.