Тульские парки приглашают на открытие летнего сезона

До открытия летнего сезона в тульских парках осталось меньше недели – 1 мая там пройдут праздничные мероприятия. На эстраде ЦПКиО имени Белоусова с 13 до 19 часов будут идти концерты и конкурсы, выступления творческих коллективов. Для самых юных туляков состоится шоу мыльных пузырей, а в 18.00 на сцену выйдет кавер-группа «Пряник BAND».

На фонтанной площади парка с 14 до 17 часов будет выступать аэромедведь в компании мимов и жонглёров, а также веселые аниматоры. На Большом круге в 12.00 начнутся открытые занятия по современным танцам и футбольному фристайлу, а возле здания администрации пройдут тренировки по силовым видам спорта. У Ротонды в 16.00 начнётся Вечер джаза, а в скейтпарке состоится рэп-баттл, дискотека и показательные спортивные выступления.

Праздничная программа пройдёт в Комсомольском и Пролетарском парках с 12.00 до 19.00. Для юных туляков пройдут конкурсы и концерты, шоу мыльных пузырей, «Шаровой бум», а также выступит вокальный коллектив «Тоника». Состоятся мастер-классы, будет работать фотозона с аниматорами.

Подробную афишу первомайских мероприятий читайте здесь.