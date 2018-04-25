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На улицах Тулы восстанавливают дорожную разметку
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На улицах Тулы восстанавливают дорожную разметку

Работы проводятся подрядчиками в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на улицах Тулы проводится восстановление гарантийной горизонтальной дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Белая разметка «зебра» нанесена на пешеходных переходах по следующим адресам:

  • Московское шоссе/Хомяковское шоссе,
  • Московское шоссе, д. 82,
  • Московское шоссе, д. 23,
  • Московское шоссе, д. 2-М,
  • ул. Октябрьская, д. 318,
  • ул. Октябрьская/ул. Карпова.

Бело-желтая светоотражающая разметка наносится на двух пешеходных переходах – на пересечениях проспекта Ленина с улицами Агеева и Жаворонкова.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +3
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