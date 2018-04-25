Фото: пресс-служба администрации Тулы
На улицах Тулы восстанавливают дорожную разметку
Работы проводятся подрядчиками в рамках исполнения гарантийных обязательств.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на улицах Тулы проводится восстановление гарантийной горизонтальной дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Белая разметка «зебра» нанесена на пешеходных переходах по следующим адресам:
- Московское шоссе/Хомяковское шоссе,
- Московское шоссе, д. 82,
- Московское шоссе, д. 23,
- Московское шоссе, д. 2-М,
- ул. Октябрьская, д. 318,
- ул. Октябрьская/ул. Карпова.
Бело-желтая светоотражающая разметка наносится на двух пешеходных переходах – на пересечениях проспекта Ленина с улицами Агеева и Жаворонкова.
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