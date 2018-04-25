На улицах Тулы восстанавливают дорожную разметку

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Для обеспечения безопасности дорожного движения на улицах Тулы проводится восстановление гарантийной горизонтальной дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Белая разметка «зебра» нанесена на пешеходных переходах по следующим адресам:

Московское шоссе/Хомяковское шоссе,

Московское шоссе, д. 82,

Московское шоссе, д. 23,

Московское шоссе, д. 2-М,

ул. Октябрьская, д. 318,

ул. Октябрьская/ул. Карпова.

Бело-желтая светоотражающая разметка наносится на двух пешеходных переходах – на пересечениях проспекта Ленина с улицами Агеева и Жаворонкова.