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Дело Ирины Соповой: хирургу Игорю Бубликову предъявлено обвинение

Дело Ирины Соповой: хирургу Игорю Бубликову предъявлено обвинение

Расследование по факту смерти тулячки Ирины Соповой в онкологическом диспансере подходит к завершению.

Расследование по уголовному делу длилось несколько месяцев. И сейчас следователи СУ СК России по Тульской области предъявили обвинение по статье 109 часть 2 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» хирургу Игорю Дмитриевичу Бубликову, который проводил операцию Ирине Соповой. Дело находится на завершающей стадии. Следственный комитет готовится направить дело в суд в ближайшее время.

Если вина Игоря Бубликова будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и запрет заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет.
 


Ирину Сопову в Туле знали и любили.
Она проводила праздники на главной эстраде Центрального парка.


Напомним, 9 января 2017 года 40-летняя Ирина Сопова поступила в Тульский областной онкологический диспансер для проведения операции. После оперативного вмешательства состояние женщины ухудшилось, начались осложнения. Она была повторно прооперирована, но 28 января скончалась. По версии следствия – из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Сюжет: Смерть в онкодиспансере
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:57 0
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