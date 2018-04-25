Дело Ирины Соповой: хирургу Игорю Бубликову предъявлено обвинение
Расследование по факту смерти тулячки Ирины Соповой в онкологическом диспансере подходит к завершению.
Расследование по уголовному делу длилось несколько месяцев. И сейчас
Если вина Игоря Бубликова будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и запрет заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет.
Ирину Сопову в Туле знали и любили.
Она проводила праздники на главной эстраде Центрального парка.
Напомним, 9 января 2017 года 40-летняя Ирина Сопова поступила в Тульский областной онкологический диспансер для проведения операции. После оперативного вмешательства состояние женщины ухудшилось, начались осложнения. Она была повторно прооперирована, но 28 января скончалась. По версии следствия – из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.