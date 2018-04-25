Дело Ирины Соповой: хирургу Игорю Бубликову предъявлено обвинение

Расследование по факту смерти тулячки Ирины Соповой в онкологическом диспансере подходит к завершению.

Расследование по уголовному делу длилось несколько месяцев. И сейчас следователи СУ СК России по Тульской области предъявили обвинение по статье 109 часть 2 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» хирургу Игорю Дмитриевичу Бубликову, который проводил операцию Ирине Соповой. Дело находится на завершающей стадии. Следственный комитет готовится направить дело в суд в ближайшее время.

Если вина Игоря Бубликова будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и запрет заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет.





Ирину Сопову в Туле знали и любили.

Она проводила праздники на главной эстраде Центрального парка.



Напомним, 9 января 2017 года 40-летняя Ирина Сопова поступила в Тульский областной онкологический диспансер для проведения операции. После оперативного вмешательства состояние женщины ухудшилось, начались осложнения. Она была повторно прооперирована, но 28 января скончалась. По версии следствия – из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.