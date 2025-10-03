  1. Моя Слобода
Женщина в шубе с ножом и золотой участковый: туляки рассказали истории о своих соседях

Антисанитария, агрессия, глупость – чего тут только нет.

Антисанитария, агрессия, глупость – чего тут только нет.

Статья про айтишника, на которого ополчился целый подъезд, вызвала множество откликов. Собрали комментарии подписчиков, аккуратно отредактировали и публикуем.

Мусор — исключительно в окно

Сергей:

Зеленстрой. Бабушке за 70, говорят, стоит на учете. Мусор бросает только в окно и выгуливает коллекцию котов в подъезде. Родственники прийти на помощь почему-то не могут. Ситуация патовая. Что в таких случаях советуют делать эксперты?

Соседка в шубе и с ножом

Михаил: 

— Есть женщина, на вид лет 60, с реальной шизой. Она собирает мусор, просрочку из магазинов и тащит домой. Участковому не открывает, ни за что не платит, никто ее не трогает. Плодит рыжих тараканов и распространяет вонь трупачины на весь подъезд. Бродит круглый год в шубе с дубцом и ножом. Из-за стены часто доносятся крики… Живет она одна, но регулярно с кем-то скандалит.

059b0140-ac12-4adc-912b-c9bad825ee51_1.jpg

Госпитализация в психбольницу ей не грозит: сама она не пойдет, а сейчас только так. Собирать подписи и жаловаться в Роспотребнадзор, но что дальше? Годы судов, на которые она не придёт. Такая история. Может, кто-то знает реальные средства решения подобных историй?

Тараканы и клопы были у всех!

Вера Жу:

— Бабка в деменции развела антисанитарию на весь подъезд девятиэтажки, терроризировала всех, могла долбиться в двери в любой час дня и ночи, угрожать, обвинять. Писалась и какалась прямо на ходу и растаскивала это по подъезду. Тараканы и клопы были у всех, куча мебели выброшена всеми соседями. Страшно было.

Обращались к участковому, он нашел родню и поставил ультиматум: либо они живут с бабушкой, у которой деменция и инвалидность, чтобы у нее не было антисанитарии, либо пристраивают ее в спецучреждение, чтобы за ней был присмотр и уход.

Грозил групповым иском от соседей на огромную сумму из-за антисанитарии и кучи тараканов и клопов, причиненным ущербом. Через месяц бабушку определили в медучреждение, квартиру вымыли, обработали и стали сдавать.

А эпопея длилась полтора года… За это время сменилось 4 участковых, и только один по-человечески помог.

Елена Викторовна:

— У нас в 1-м подъезде чокнутая старушка лет 80 без конца жалуется, что ей то дует, то воняет, то её травят и варят вещества, и пишет везде жалобы во всё инстанции. Хоть не бухает и не плюётся.

Елена:

— А у нас в подъезде почти одни мигранты снимают квартиры…

Николай: 

— Попадаются любители покурить у подъезда под окнами первого этажа. Весь дым в квартиру! Ещё и хамят, когда их вежливо просят отойти подальше. Или просто игнорируют.

photo_2025-10-03_10-29-12.jpg

Концентрация жести

Юлия:

— Есть сумасшедшая женщина в нашем доме. Иногда молчит, иногда кидается, в основном агрессия на детей. Недавно я стояла у подъезда с детьми, ждали такси. Она орала, что убьет меня и моих детей. Потом снова сказала, чтобы я уходила, иначе убьет нас… Матом это всё.

Надежда:

— Надо мной живет бабка, смотрит телек ночью громко, уже устала с ней разбираться. А рядом с ней живут люди, я их маргиналами зову. Они бухают, а потом орут друг на друга матом и обещают друг друга убить. А ниже живёт нарк, который периодически гоняет одну и ту же песню. Громко и по кругу.

Dima:

— Умер дедушка. Наследнички вначале держали кошку полгода в квартире одну, иногда ее подкармливая. А два дня назад выкинули в подъезд, миски поставили на улицу, чтобы соседи кормили.

Лучик добра

St.John Deacon:

— А мои соседи вот такую красоту сделали, и все мимо ходим и поливаем!

photo_2025-09-29_17-33-21.jpg

 

Свои истории вы можете рассказать в нашей предложке в Telegram

Автор:
3 октября, в 13:37 +3
