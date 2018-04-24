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В центре Тулы Плюшкин собрал в своем доме и дворе тонны мусора

В центре Тулы Плюшкин собрал в своем доме и дворе тонны мусора

Двор забит под завязку, калитка уже не открывается. Чтобы пополнить мусорные запасы, хозяин дома приставляет к забору лестницу и кидает хлам через ограду.

Небольшой участок с яблонями у бревенчатого домика в Центральном округе Тулы уже полностью утонул в мусоре. Железки, старые коляски, деревянные двери и пивные банки уже выглядывают из-за забора на улицу — во дворе больше нет места.

Калитка завалена изнутри. Местные жители рассказывают, что хозяин дома, принося очередную порцию мусора, пользуется приставной лестницей и бросает «находки» прямо через забор. В дом уже невозможно войти, поэтому несколько лет назад владельцы строения перебрались жить в свою квартиру на ул. Первомайской, а дом бросили. Однако глава семьи, 60-летний Виктор, каждый день наведывается сюда: приносит новый и новый мусор.

Началось всё с металла. Мужчина приносил его с помоек, складировал, а потом сдавал, чтобы поправить свое материальное положение.

Дальше — больше. «Коллекция» начала расти и шириться, и постепенно переросла в настоящую манию. Сейчас мусор полностью занимает участок, вот-вот пойдет «через край».

Психиатры говорят: подобное поведение может являться следствием психического расстройства — «синдрома Плюшкина».

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Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 1
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 2
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 3
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 4
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 5
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 6
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 7
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 8
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 9
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 10
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 11
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 12
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 13
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 14
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По мнению психологов, стремление к хранению ненужного хлама может быть привычкой или чертой характера (тревожность, обстоятельность, сверхбережливость). Но чаще всего такие «коллекции» — тревожный сигнал.

– По статистике, болезнь развивается у 3-5% людей старше 65 лет, — говорит практический психолог Анжела Харитонова. — Человек отказывается выбрасывать любую мелочь и собирает в своей квартире залежи хлама до такой степени, что вскоре в комнате не остается свободного места. Следующий этап — он начинает собирать вещи на помойке, экономит на всем, даже если не нуждается. Это заболевание развивается на фоне старческих изменений в головном мозге, после стресса или потери близких. Если человек пережил в жизни крайнюю нужду, вероятность заболевания повышается.

 

Плюшкины в Туле — не редкость. В феврале этого года на ул. Циолковского в Туле в квартире такого вот Плюшкина обнаружили целый склад химикатов.

Myslo как-то рассказывал про Петелинского мусорного «коллекционера»: в своей квартире в пятиэтажке бывший врач областной психиатрической больницы устроил помойку. А когда места там не осталось, начал складировать хлам в подвале дома. В итоге, общедомовые коммуникации оказались завалены мусором.

Соседи пожаловались на мужчину в администрацию, чиновники выделили две машины под мусор: «коллекционер» смог разобрать одно помещение подвала. На остальные просто не хватило сил.

Несколько лет назад в центре Тулы еще одно логово «коллекционера» вскрыли полицейские, которые приехали в подъезд «хрущевки» по жалобе жильцов. Участковые проводили обход и нашли жилье, заваленное хламом по самые окна!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:47 +13
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