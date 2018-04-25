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9 мая на улицах Тулы будут дежурить 1400 полицейских
Фото из архива Myslo.

9 мая на улицах Тулы будут дежурить 1400 полицейских

Также обеспечивать порядок будут представители казачества, народных дружин и волонтеры.

25 апреля в администрации Тулы прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий ко Дню Победы.

Поддерживать порядок на тульских улицах в этот день будут 1400 сотрудников органов внутренних дел, 200 представителей казачества и ДНД, а также 80 волонтеров.

Главы территориальных округов в ближайшую неделю проведут объезд всех памятных мест и составят окончательный перечень необходимых работ на этих объектах. Все они будут включены в план субботника, который пройдет в областной столице 5 мая.

Также на территории ключевых памятников и захоронений появятся системы видеонаблюдения.

Полная афиша праздничных мероприятий в Туле ко Дню Победы здесь.

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