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Туляков приглашают на первомайский велопарад
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на первомайский велопарад

Колонна стартует в 13.30 с площади Ленина.

1 мая в 13.00 в Туле состоится традиционный первомайский велопарад в поддержку здорового образа жизни и семейного спорта.

Колонна стартует в 13.30 с площади Ленина, проследует вверх по проспекту и финиширует в Центральном парке.

На финише можно поучаствовать в семейном велоквесте, разгадать загадки и проверить знание истории родного города.

Всех желающих на территории «Ликерки Лофт» ждут активные игры для взрослых и детей. Для юных велосипедистов будет организована фотозона, конкурсы и подарки от партнеров парада.

Присоединиться к колонне может любой желающий, приезжайте всей семьей!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:52 +3
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