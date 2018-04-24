Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают на первомайский велопарад
Колонна стартует в 13.30 с площади Ленина.
1 мая в 13.00 в Туле состоится традиционный первомайский велопарад в поддержку здорового образа жизни и семейного спорта.
Колонна стартует в 13.30 с площади Ленина, проследует вверх по проспекту и финиширует в Центральном парке.
На финише можно поучаствовать в семейном велоквесте, разгадать загадки и проверить знание истории родного города.
Всех желающих на территории «Ликерки Лофт» ждут активные игры для взрослых и детей. Для юных велосипедистов будет организована фотозона, конкурсы и подарки от партнеров парада.
Присоединиться к колонне может любой желающий, приезжайте всей семьей!
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