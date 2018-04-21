Творческий кластер «Октава» на микрофонном заводе вдохнет новую жизнь в целый город

Фото из архива Myslo.

Как всё начиналось...

Два года назад на экономическом форуме в Санкт-Петербурге тульский губернатор Алексей Дюмин договорился с госкорпорацией Ростех о создании в городе творческого кластера. Между Дюминым, генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым и предпринимателем Михаилом Шелковым было подписано трехсторонее соглашение. Основой для площадки выбрали завод электроакустической продукции «Октава».

Предприятие постепенно приходило в упадок:

оборудование завода износилось, ведущие специалисты уехали работать в Москву, а маркетинговой стратегией никто не занимался.

Сначала планировалось перенести завод на окраину города, но вскоре стало понятно, что это невозможно. В июне 2017 года завод был передан в прямое управление Госкорпорации Ростех. На предприятии появилась новая управленческая команда, которая разработала новую стратегию развития. Обновленная заводская концепция должна увлечь сотрудников и остановить утечку мозгов, а кластер — и увеличить поток туристов в Тулу, которая ассоциируется только с ружьями, самоварами и пряниками, но не с музыкой.

Для создания кластера пригласили специалистов, придумавших атмосферу Парка Горького в Москве. По задумке, тульские стартапы получат в аренду мастерские с дорогим оборудованием, лабораторию для прототипирования, а местные жители и туристы — культурные проекты. Значительная часть помещений площадки начнет работать 23 апреля. Кураторы, сооснователи и члены команды кластера рассказали Myslo, как вдохнут жизнь в целый город:

- Когда мы приехали в Тулу в 2015 году, поняли: тут надо делать свой «Красный Октябрь». Тула — ближайший к Москве город, где можно было провести внутренний чемпионат Ростеха среди рабочих специальностей. «Октава» находится в центре города: это хорошее место для проведения чемпионата. Да и площадь большая! Мы как-то разговаривали с совладельцем «ВСМПО-Ависмы» Михаилом Шелковым и обсуждали кластер, который можно сделать в центре Тулы. Его эта идея увлекла. Позже он вложил в площадку около 1 млрд рублей.

Первая проблема, о которой рассказывают местные жители, — это отсутствие формата досуга, который давал бы им дополнительную ценность. Так родились идеи лекций.

Какие-то идеи отсеивались: ведь подобных проектов существует уже много.

Так, мы задумались о создании типографии, но позже поняли, что тулякам это не особо нужно. Теперь на этом месте мы хотим сделать студию звукозаписи (из интервью с жителями стало ясно, что такой спрос в Туле есть).

Сначала убыточный завод планировалось разобрать. Но мы поняли, что это неправильно. «Все очень здорово, но вы о людях подумали? А то одной рукой вы сделаете добро, а второй можете сделать зло. Вот вы идите с людьми пообщайтесь», — сказал нам президент Владимир Путин во время презентации проекта. Ну мы и пошли. До этого момента обсуждался вопрос, насколько спасаемо это предприятие.

Мы провели аудит. Результаты показали: часть сотрудников низко загружена, а также не обладает ключевыми компетенциями.

Средний возраст сотрудников составлял 57 лет.

Мы разработали новую мотивационную программу, направленную на привлечение молодых специалистов. У среднего звена выросла зарплата. Теперь к нам стоит очередь из молодых соискателей. Все хотят быть частью успешной истории, которую обсуждают и любят. А ведь самом начале на заводе был только один молодой парень, который руководил КБ.

только цифры

больше 400 ЧЕЛОВЕК — количество сотрудников сейчас

700 МЛН РУБЛЕЙ — планируемые инвестиции в завод

35% ПЛАНИРУЕМЫЙ годовой рост выручки

231 МЛН РУБЛЕЙ — совокупная выручка «Октавы» по итогам 2017 год

1 МЛРД РУБЛЕЙ — план по выручке к 2021 году

Контракты

- «Октава» может выпускать беспроводные гарнитуры для диспетчерской и авиационной связи. У нас уже контракты с UTG aviation services (обслуживает Внуково), и S7 (обслуживает Домодедово). Полный цикл производства больше никто не делает. Теперь нам нужно частично обновить парк оборудования завода. Мы планируем делать также накладные наушники, системы связи и слуховые аппараты (традиционная продуктовая линейка завода - Inc.). Ну, и конечно, мы по-прежнему делаем одни из лучших микрофонов в мире - Radiohead иначе бы нас не выбрали.

А мы напомним, микрофонами завода «Октавы» пользовались такие известные исполнители как U2, Radiohead и Sting.

Высшая техническая школа

Для того, чтобы готовить проектные команды, решающие нужные рынку задачи, на базе «Октавы» планируют открыть Высшую Техническую Школу.

- Есть спрос на кадры, на людей, обладающими актуальными компетенциями, понимающие мировые тенденции как в промышленности, так и в высоких технологиях, искусственном интеллекте. Мы создаем платформу с фокусом на людей для предприятий ОПК, — рассказывает директор по особым поручениям госкорпорации Ростех, председатель совета директоров завода ПАО «Октава» Василий Бровко. - Для помощи таким командам будут задействованы созданное Ростехом совместно с ВЭБ НПО «Конверсия» и Корпоративная сетевая академия Ростеха.

Разрабатывается возможность оплаты обучения пополам: 50% — предприятие, 50% — государство. Рыночная стоимость программ для одного человека от 20 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в зависимости от формата, специализации, приглашенного преподавательского состава или потребности в выездном учебном модуле, посещении производственных площадок. Чтобы выйти на выручку в 113 млн рублей через год, должно быть 4-5 команд учащихся ( 4 сессии по 50 часов).

Мастерская «цифрового» производства

Завод по производству микрофонов всегда зависел от госзаказа. Раньше он был закрытым предприятием, теперь же открывается для людей.

«Октава» позволяет сохранить традиции города мастеров, при этом переходя к новой экономике.

«Октава» ждет стартапы, специализирующиеся на звуке (даже если они работают не в Туле). Главная проблема таких начинающих компаний - отсутствие оборудования. Кластер поможет ее решить. В распоряжении компаний будут столярная и электронная мастерские, мастерская по металлу и станки. Музыкантов можно будет приглашать к тестированию продукции с помощью звуковой студии.

Идея создания мастерских принадлежит сотрудникам завода: для некоторых из них это хобби! Уже нашлись первые стартапы - претенденты на использование мастерской. Этому поспособствовали СМИ, знакомства, рекомендации и, конечно, завод. Оценивать стартапы будет специальная комиссия. Всего в кластере обоснуются 5-6 начинающих компаний.

Пока «Октава» отбирает тех, кто соответствует духу кластера.

Это значит, что начинающая компания может и не заниматься именно звуком: есть масса других областей работы.

Кластер выбирает тульские b2c-компании, ориентированные на конечного потребителя (в том числе музыкантов), обсуждает производство мебели и объектов для уличных пространств, детских площадок. У него были и стартапы, которые занимаются производством мотоциклов, велосипедов и кофемашин для кофеен.

Итак, что же предложит мастерская «цифрового» производства?

Посетители смогут научиться работать на современных станках или создать на них собственные продукты.

Здесь будут работать кружки для детей 5-7 лет, курсы и практические занятия с мастерами для школьников.

Подростки 16-18 лет смогут арендовать здесь оборудование для собственных проектов.

Для взрослых будут работать курсы по техническим специальностям.

Стартапы смогут наладить мелкосерийное производство или создать рабочий прототип.

Музей станка

Новый цифровой музей в интерактивной форме будет рассказывать историю мировой промышленности и города мастеров Тулы. На площадке можно будет проследить историю России 19-20 века сквозь индустриальную призму и с помощью виртуальной реальности управлять современной машинерией.

Музей займет 700 кв. м на втором этаже кластера.

На площадке будут объединены пространство постоянной экспозиции (8 станков: самый старый выпущен в 1879 году (пресс для патронов), а новый – токарный станок ЧПУ 1991-ого года; еще 10 станков будет представлено в форме инсталляций), а также временных выставок. Первой выставкой на площадке станет экспозиция фоторабот, поэтизирующих руины. Куратором выступила преподаватель Британской Школы Дизайна Светлана Тэйлор. Идея музея принадлежала директору по особым поручениям Ростеха Василию Бровко. Музей откроется вместе с кластером.

А пока руководители кластера ответили на несколько вопросов об интерактивном музее.

- Что вас вдохновляло?

- Нас вдохновляли два музея: Музей Мирайкан в Токио и его истории с лабораториями и совместными программами с университетами и Музей завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро – это попытка создать музей ответственности перед завтрашним днем. Вот ты бросил бумажку, и тебе показывают, что это поменяло для глобальной экологии. Или вот ты вылил столько-то литров воды, и это так изменило ситуацию с глобальным потеплением.

- Как это выглядит?

- У нас получился спектакль, сеансный музей.

Станки окружены прозрачными экранами, на которых показан видеоконтент с историей станкостроения и историей страны.

Согласитесь: любому музею техники невозможно выжить из-за быстрого развития отраслей. Он просто не может позволить себе купить огромный станок – это самоубийство. Мы хотели обойти эту преграду и нам удалось: для нашей экспозиции нужно только электричество, она не может устареть.

- Что вы покажете на открытии?

- За три с половиной минуты покажем историю промышленности на карте России от Петра Первого до современных предприятий.

Почему туляки останутся работать в родном городе

Согласитесь: из-за близости Тулы к многообещающей столице многие творческие люди едут за возможностями, признанием и известностью в Москву. Но есть среди них и те, кто любит родной город и не хочет его покидать.

Творческий кластер «Октава» дает массу возможностей для молодых инициативных людей.

Вероятность того, что они останутся работать в Туле, значительно повышается.

Чтобы удержать местных жителей, «Октава» покажет им Тулу с другой стороны. Один из способов - открыть глаза тулякам на богатство родного края с помощью пешеходной экскурсии «Тула для туляков».

В городе есть молодые инженеры, которые хотят учиться и развиваться, но не хотят идти на завод, а «Октаве» нужны именно молодые идеи. Зато на заводе есть инженеры, которые всю жизнь проработали там, они носители знаний и компетенций. Кластер поможет создать синергию между молодыми идеями и опытом.

знаете ли вы?

К открытию кластера выпустят зингазету (любительское малотиражное издание), которая станет голосом города, рассказывающим об изменениях в городе.

Источник - incrussia.ru