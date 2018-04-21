Туляки вышли на первый в этом году общеобластной субботник

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня коллективы организаций и учреждений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и коммунальные службы приводят в порядок улицы, территории домов и учреждений, парки, скверы и другие общественные пространства.

В Туле определено более 70 городских территорий для наведения порядка.Особое внимание уделено состоянию въездных улиц – Новомосковского шоссе, Московского шоссе, Веневского шоссе, Щекинского шоссе и др. Также работы по благоустройству проходят в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кремлевском сквере, сквере у здания областного Дворца молодежи.



Уборка на территории переулка Центральный.

Туляки проводят работы по покраске опор освещения и электрообеспечения, стоек бортовых камней вдоль проезжих частей улиц, мостов, путепроводов, лавочек и урн. Также производится мойка бортового камня и ограждений безопасности.

В рамках мероприятия высаживаются деревья и кустарники, проводятся работы по уборке мусора, листвы, окраске бордюрного камня и ограждений. А возле мемориала «Тулякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» проходят работы по замене плитки и высадке растений.

На ул. Чмутова (Привокзальный округ) туляки высаживают красные и остролистные клены - порядка 50 деревьев.

Второй общеобластной субботник состоится 5 мая. В числе запланированных работ – благоустройство мемориальных комплексов, братских воинских захоронений, памятников и обелисков воинской славы.