В тульской Березовой роще прошел большой субботник

Фото Александра Колесника.

Ежегодная уборка Березовой рощи для сотрудников Конструкторского бюро приборостроения им. академика Аркадия Шипунова - добрая традиция! В честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1965 году сотрудники КБП посадили здесь березы, и почти все из них прижились. А еще около рощи на улице Калинина стоит общежитие, в котором жили и до сих пор живут сотрудники предприятия.

С утра в Туле шел дождь, но за несколько минут до начала субботника он прекратился и выглянуло солнышко. Добрый знак!

Анатолий Анатольевич Афанасенков, заместитель управляющего директора по планированию:

Анатолий Афанасенков Сегодня нам все благоволит для проведения субботника, даже погода. Мероприятие получилось более масштабным, чем мы ожидали, - инвентаря даже не всем хватило. КБП - предприятие с очень глубокими традициями, в прошлом году отметило 90-летие. Советские корни ленинских коммунистических субботников каждое 22 апреля незыблемы. Это всегда было семейное мероприятие, и традиция передалась из поколения в поколение - детям и внукам. Поэтому традиции живы и уже неискоренимы, и мы будем их поддерживать.

Бронислав Викторович Мумбер, начальник эксплуатационно-хозяйственного управления:

Бронислав Мумбер Народ прибывает и прибывает, ждем более 300 человек. На субботнике работают четыре погрузчика и два самосвала, так что весь мусор мы вывезем. История этой Березовой рощи связана с нашим предприятием, ее высаживали сотрудники КБП. Мы поддерживаем традиции, ухаживаем за рощей, выпиливаем опасные деревья, которые могут причинить вред людям. Нам очень помогает администрация Пролетарского района и города Тулы. На субботник пришли сотрудники из разных подразделений КБП, для них это еще один повод пообщаться, поближе узнать друг друга. Настроение у всех очень бодрое, все с большим удовольствием приходят убираться в роще. Тем более что проходит субботник у нас очень весело и вкусно: с музыкой и полевой кухней.

На субботнике в Березовой роще собрались и сотрудники, которые отдали предприятию не один десяток лет, и молодежь, для которых работа в КБП - яркое и интересное будущее.

Андрей Сергеевич Алексеев, заместитель председателя первичной профсоюзной организации КБП:

Андрей Алексеев Очень рад, что традиция субботников возрождается. Я сегодня испытываю ностальгию. Вот тут рядом общежитие, вон окошки на четвертом этаже, 411-я комната. Здесь родились и выросли мои дети, мы гуляли тут, на детской площадке. И также проводили субботники. Сейчас у меня растут внуки, мы тоже приводим их погулять в рощу. А вообще я к субботникам отношусь очень положительно. Нас с детства родители учили убирать за собой, содержать в чистоте место, где ты живешь и где работаешь. Хотелось бы, чтобы подрастающее поколение переняло у нас эту привычку. Вокруг будет чистота - и в душе, и в голове все будет в порядке. Люди идут на субботник с радость, и воспоминаний потом хватает надолго. Ничто, как совместный труд, совместные победы так не сплачивают коллектив.

Анастасия Горелова, старший кладовщик склада №65:

Анастасия Горелова Я работаю на предприятии всего неделю, и для меня субботник - отличный шанс познакомиться с коллективом поближе, с кем-то подружиться. Для меня это очень важно, ведь я хочу посвятить предприятию свою жизнь. Мне очень нравится работать на природе, на свежем воздухе - приятно делать любимый город чище и красивее. Я за то, чтобы привести в порядок всю Тулу!

Ольга Верховская, инженер цеха №2:

Ольга Верховская Мы сегодня пришли в Березовую рощу всем коллективом и с очень хорошим настроением. Сегодня мы оставим здесь частичку своей души. Приятно убирать территорию, которая тесно связана с твоим предприятием. Одна из наших сотрудниц живем совсем рядышком, здесь гуляют мамочки с колясками, дети катаются на велосипедах. Общий труд облагораживает, вот мы и пришли все с хорошим настроением потрудиться. Погода чудесная. Уберемся - и дышать легче станет. Главное, чтобы местные жители и отдыхающие в роще сами здесь не мусорили.

5 мая сотрудники Конструкторского Бюро Приборостроения им. академика Аркадия Шипунова вновь выйдут на субботник. На этот раз в порядок будет приведена территория около предприятия.