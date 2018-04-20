Тульские музеи примут участие в международной акции #MuseumWeek

Фото из архива MySlo

На протяжении недели в социальных сетях будут публиковаться истории о культурном наследии Тулы.

Тульские музеи в пятый раз примут участие в Международном проекте #MuseumWeek – акции, объединяющей тысячи музеев по всему миру. С 23 по 29 апреля, музеи будут публиковать на своих страницах в социальных сетях истории о культурном наследии.

В этом году тема #MuseumWeek посвящена гражданству и толерантности. Каждый день новые публикации будут сопровождаться определёнными хештегами.

23 апреля, понедельник – #womenMW. Участники акции познакомятся с супругой тульского фабриканта Ивана Баташёва, учредительницей тульского санатория «Иншинка» Александрой Баташёвой.

24 апреля, вторник – #cityMW. Рассказ будет посвящён зданиям, которые находятся в центре города. Участники узнают историю Тульского кремля, музея «Тульские самовары», областного краеведческого музея и Мемориального музея Н. И. Белобородова.

25 апреля, среда – #heritageMW. В рамках этой темы участники акции познакомятся с уникальным литературным наследием.

26 апреля, четверг – #professionsMW. Читатели заглянут за кулисы музейной жизни и познакомятся с работой музейщиков, узнают, как создаётся многочисленный иллюстративный материал и какими качествами должен обладать художник-дизайнер.

27 апреля, пятница – #kidsMW. Музеи играют важную роль в воспитании и эстетическом развитии подрастающего поколения. О взаимодействии с детской аудиторией расскажут на примере изостудии в музее П. Н. Крылова.

28 апреля, суббота – #natureMW. Первый рассказ будет посвящён селу Тургенево, где находилось родовое имение писателя И. С. Тургенева и знаменитому «Бежину лугу». Второй раскроет читателям мир природы тульского края на примере экспозиции в областном краеведческом музее.

29 апреля, воскресенье – #differenceMW. Тула – многонациональный город. Наши музеи активно сотрудничают с диаспорами, знакомя посетителей с культурами разных народов. Этому будет посвящено финальное повествование акции.

Подписывайтесь на твиттер @museum_tula, следите за новостями, общайтесь, задавайте вопросы сотрудникам тульских музеев и присоединяйтесь к «Музейной неделе»!