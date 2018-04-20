В Туле стартовал второй конкурс муниципальных грантов

Заявки на осуществление социально значимых программ и мероприятий принимаются до 17 мая.

Гранты администрации Тулы выдаются на проведение социально-значимых мероприятий и воплощение общественно-гражданских инициатив. Грантовая поддержка – один из инструментов привлечения общественных организаций к решению социальных проблем, поддержки и развития общественной инициативы жителей города.

Заявки на конкурс принимаются по адресу: Тула, пр-т Ленина, д. 2, кабинет 409. Срок подачи – до 17 мая, телефоны для справок: 30-64-31 и 56-63-52.

Принять участие в конкурсе могут официально зарегистрированные общественные организации, осуществляющие целевые программы, направленные на решение социально значимых проблем города.

Победителей конкурса определит конкурсная комиссия по результатам оценки заявок. С подробной информацией об участии в конкурсе муниципальных грантов можно ознакомиться здесь.