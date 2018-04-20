Наталия Зыкова предложит тульским следователям создать «зелёные комнаты»

Региональный детский омбудсмен приняла участие во всероссийской конференции под названием «Безопасное детство».

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошла V Всероссийской научно-практической конференции «Безопасное детство как правовой и социально-педагогический концепт».

В мероприятии приняли участие более 400 ученых, представителей государственной и муниципальной власти, преподавателей вузов и школ, студентов, профильных специалистов системы образования и социальной защиты детства.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова на пленарном заседании поделилась опытом реализации проекта «Безопасное детство» в регионе, а также выступила экспертом на секции «Современные социально-педагогические технологии работы с детьми в контексте безопасности детства», где молодые студенты представили свои практики и исследования.

В Перми Наталия Зыкова посетила Центр медико-психолого-педагогического сопровождения семьи и изучила опыт по созданию «зеленых комнат» – специализированных помещений для опроса детей, ставших жертвами преступлений.

Детский омбудсмен считает, что открытие таких помещений в Тульской области позволит детям легче переносить следственные мероприятия и скорее проходить реабилитацию. Напомним, ранее стало известно, что Наталия Зыкова проведёт приём граждан совместно с руководителем тульского СУ СК России Александром Стариковым.