Сотрудники тульской вневедомственной охраны за три месяца задержали 26 преступников

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Управлении Росгвардии по Тульской области состоялось совещание по подведению итогов за I квартал 2018 года.

По словам начальника Управления вневедомственной охраны Игоря Ланцова, под защитой подразделений вневедомственной охраны Росгвардии находится более 4 тысяч объектов, 5 тысяч квартир, 600 мест хранения имущества граждан.

Сотрудниками, несущими службу в группах задержания раскрыто 32 преступления, задержано за совершение преступлений 26 лиц; за административные правонарушения задержано и передано сотрудникам полиции 5610 человек, задержано 32 человека, находящихся в розыске. В доход федерального бюджета перечислено 46 млн 869 тысяч рублей.

Начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик определил задачи на предстоящий квартал:

Необходимо обеспечить надежную защиту имущества граждан и организаций, а также обследовать объекты системы образования и массового пребывания людей на предмет антитеррористической защищенности.

По итогам совещания полковник Олег Петрик поблагодарил личный состав за проделанную работу и вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты, благодарности и очередные специальные звания.