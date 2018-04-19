новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульской вневедомственной охраны за три месяца задержали 26 преступников
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудники тульской вневедомственной охраны за три месяца задержали 26 преступников

В Управлении Росгвардии по Тульской области состоялось совещание по подведению итогов за I квартал 2018 года.

По словам начальника Управления вневедомственной охраны Игоря Ланцова, под защитой подразделений вневедомственной охраны Росгвардии находится более 4 тысяч объектов, 5 тысяч квартир, 600 мест хранения имущества граждан.

Сотрудниками, несущими службу в группах задержания раскрыто 32 преступления, задержано за совершение преступлений 26 лиц; за административные правонарушения задержано и передано сотрудникам полиции 5610 человек, задержано 32 человека, находящихся в розыске. В доход федерального бюджета перечислено 46 млн 869 тысяч рублей.

Начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик определил задачи на предстоящий квартал:

Необходимо обеспечить надежную защиту имущества граждан и организаций, а также обследовать объекты системы образования и массового пребывания людей на предмет антитеррористической защищенности.

По итогам совещания полковник Олег Петрик поблагодарил личный состав за проделанную работу и вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты, благодарности и очередные специальные звания.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:18 +3
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росгвардии по Тульской областивневедомственная охранаитоги работы за квартал
Люди
Олег Петрик
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Алексина отправится в колонию за разбойное нападение на заправку
Житель Алексина отправится в колонию за разбойное нападение на заправку
Где в Туле отключат свет 20 апреля
Где в Туле отключат свет 20 апреля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.