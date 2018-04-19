Где в Туле отключат свет 20 апреля
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
В пятницу сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Жукова, 4-а,
- Красноармейский пр-т, 25,
- Одоевское ш., 67,
- пер. Черниковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
- ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 8-в, 9, 12, 18,
- пер. Благовещенский, 4,
- пер. Союзный,
- пр-д Верхний,
- ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
- пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
- пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
- ул. Л. Чайкиной, 1-15-а,
- ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Гастелло, 41,
- ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.),
- ул. Можайского, 39,
- п. Горелки: ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.),
- ул. Макаренко, 27-б, 31,
- пер. Поддубный, 1-6,
- пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4,
- Московское ш., 15-а,
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20,
- ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- п. Н. Скуратово, 15-45, 49.
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