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Где в Туле отключат свет 20 апреля

Где в Туле отключат свет 20 апреля

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

В пятницу сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Жукова, 4-а,
  • Красноармейский пр-т, 25,
  • Одоевское ш., 67,
  • пер. Черниковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 8-в, 9, 12, 18,
  • пер. Благовещенский, 4,
  • пер. Союзный,
  • пр-д Верхний,
  • ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
  • пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
  • пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
  • ул. Л. Чайкиной, 1-15-а,
  • ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 41,
  • ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
  • ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.),
  • ул. Можайского, 39,
  • п. Горелки: ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.),
  • ул. Макаренко, 27-б, 31,
  • пер. Поддубный, 1-6,
  • пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4,
  • Московское ш., 15-а,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20,
  • ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64,
  • п. Н. Скуратово, 15-45, 49.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +2
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