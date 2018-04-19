Житель Алексина отправится в колонию за разбойное нападение на заправку

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Молодой человек, вооружённый сигнальным пистолетом, забрал из кассы АЗС 21500 рублей.

Заокский районный суд вынес обвинительный приговор жителю города Алексин 27 -летнему Олегу Т. за совершение разбойного нападения на автозаправочный комплекс.

Напомним, вечером 4 января молодой человек приехал к автозаправочному комплексу на 126-м километре трассы «Крым», вооружился сигнальным пистолетом, надел маску, перчатки и зашёл внутрь.

Направив пистолет на сотрудников комплекса, преступник потребовал деньги. Его добычей стала вся выручка заправки – 21507 рублей. В ходе предварительного следствия разбойник полностью признал вину и возместил ущерб.

Судом назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.