На каких улицах Тулы 19 апреля не будет света
С 9 до 17 часов в областном центре пройдут плановые отключения электричества.
Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- п. Менделеевский: Щёкинское шоссе, 25,
- Ханинский пр-д, 29, 33-в, 31, 8-а,
- ул. Майская, 1, 3,
- ул. Вильямса, 46,
- Красноармейский пр-т, 25,
- ул. Рязанская, 7, 5,
- ул. Пролетарская, 93-а,
- ул. Демидовская, 9, 11, 19,
- ул. Луначарского, 20,
- пр-д Верхний,
- ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
- пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
- пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
- ул. Лизы Чайкиной, 1-15-а,
- ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
- ул. Софьи Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Гастелло, 41,
- ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётн.),
- ул. Можайского, 39,
- Мясново: ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.),
- ул. Моторная, 2,
- ул. Кабакова, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 6, 6-а, 10, 11, 11-а,
- ул. Планерная, 14,
- ул. Заварная, 118-172-а (чётн.), 103-а-113 (нечётн.), 121-129 (нечётн.),
- ул. Пороховая, 153-197 (нечётн.),
- ул. М. Горького, 147-171 (нечётн.),
- ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
- ул. Заварная, 118-156-а (чётн.), 103-а-113 (нечётн.),
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20,
- ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- пер. Черняковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
- ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 8-в, 9, 12, 18,
- пер. Благовещенский, 4,
- пер. Союзный.
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