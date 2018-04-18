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Воспитанники Алексинской колонии встретились с актёром Алексеем Куличковым

Воспитанники Алексинской колонии встретились с актёром Алексеем Куличковым

Он рассказал ребятам о своей работе на телевидении и создании известного сериала «След».

В гостях у ребят из Алексинской воспитательной колонии побывал известный телеведущий актер и режиссер Алексей Куличков. Визит состоялся в рамках взаимодействия исправительного учреждения с межрегиональной общественной организацией «Звон» и «Союзом Добровольцев России».

В Алексинской воспитательной колонии проводится большая работа по взаимодействию с общественными организациями, волонтерскими движениями, регулярно проходят встречи с известными людьми.

В этот раз воспитанников колонии посетили известный телеведущий, актёр театра и кино, режиссером Алексей Куличков и руководитель направления по здоровому образу жизни всероссийской общественной организации «Союз Добровольцев России» Злата Чепурная.

Во время встречи с подростками гости говорили о жизненных ценностях и приоритетах, призывали подростков вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, стремиться быть полезными обществу. Алексей Куличков рассказал ребятам о своем творческом пути, о работе на телевидении и участии в создании знаменитого сериала «След».

Подростки задавали много вопросов, рассказывали о себе. В конце мероприятия воспитанники с удовольствием сфотографировались с гостями и пригласили их приехать вновь.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
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