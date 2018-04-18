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Более 90 тысяч тульских школьников на каникулах отдохнут в оздоровительных лагерях
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Более 90 тысяч тульских школьников на каникулах отдохнут в оздоровительных лагерях

В региональном правительстве обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что летом в регионе будут работать 447 лагерей с дневным пребыванием, 33 лагеря труда и отдыха, 7 лагерей, созданных на базе санаторно-курортных организаций, и 15 загородных лагерей. На отдых и оздоровление детей планируется выделить более 530 млн рублей:

Всеми формами организованного отдыха и оздоровления планируется охватить не менее 93 тысяч школьников.

Министерство провело все запланированные конкурсные процедуры по приобретению путевок в санаторные оздоровительные лагеря нашего региона и морского побережья России. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, закуплено 1135 санаторных путевок и 1800 путевок в загородные оздоровительные лагеря, а также 200 путевок в здравницы Крыма.

Кроме того, в этом году в результате конкурсного отбора 303 одаренных ребенка станут участниками 16 профильных смен на базе федеральных детских центров России «Артек», «Орленок», «Смена». 29 профильных программ пройдут в Тульской области. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:25 +5
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