В Туле высадят чубушник, японскую спирею и желтый барбарис

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В питомнике подготовлены растения для высадки на субботнике.

21 апреля в Туле планируется высадить более трех тысяч деревьев и кустарников.

Так, в рамках общеобластного субботника в Туле будут высажены рябина, красный и желтый барбарис, остролистный красный клен, японская спирея, дерен, гортензия, красный и желтый пузыреплодник, сирень, чубушник и ель. Всего – 132 дерева и 2907 кустарников.

Высадка растений пройдет по следующим адресам:

пересечение улиц Ложевой и Кирова;

улица Заводская в поселке Плеханово;

пересечение улиц Халтурина и Демонстрации;

ул. Пролетарская (от выезда с ТЦ «Макси» до ж/д моста);

пересечение улиц Первомайской и Фрунзе;

ротонда на набережной реки Упы;

прилегающая территория к памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие»;

сквер по улице Новоселов в поселке Скуратово;

Молодежный бульвар;

проспект Ленина, 78;

улица Чмутова.

Всего же в весенний и осенний период в Туле планируется высадить более 11 тысяч деревьев и кустарников и более двух тысяч многолетних цветов. Отметим, что все деревья являются крупномерными, порядка трех метров в высоту.