Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле высадят чубушник, японскую спирею и желтый барбарис
В питомнике подготовлены растения для высадки на субботнике.
21 апреля в Туле планируется высадить более трех тысяч деревьев и кустарников.
Так, в рамках общеобластного субботника в Туле будут высажены рябина, красный и желтый барбарис, остролистный красный клен, японская спирея, дерен, гортензия, красный и желтый пузыреплодник, сирень, чубушник и ель. Всего – 132 дерева и 2907 кустарников.
Высадка растений пройдет по следующим адресам:
- пересечение улиц Ложевой и Кирова;
- улица Заводская в поселке Плеханово;
- пересечение улиц Халтурина и Демонстрации;
- ул. Пролетарская (от выезда с ТЦ «Макси» до ж/д моста);
- пересечение улиц Первомайской и Фрунзе;
- ротонда на набережной реки Упы;
- прилегающая территория к памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие»;
- сквер по улице Новоселов в поселке Скуратово;
- Молодежный бульвар;
- проспект Ленина, 78;
- улица Чмутова.
Всего же в весенний и осенний период в Туле планируется высадить более 11 тысяч деревьев и кустарников и более двух тысяч многолетних цветов. Отметим, что все деревья являются крупномерными, порядка трех метров в высоту.
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