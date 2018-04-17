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В Туле высадят чубушник, японскую спирею и желтый барбарис
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле высадят чубушник, японскую спирею и желтый барбарис

В питомнике подготовлены растения для высадки на субботнике.

21 апреля в Туле планируется высадить более трех тысяч деревьев и кустарников.

Так, в рамках общеобластного субботника в Туле будут высажены рябина, красный и желтый барбарис, остролистный красный клен, японская спирея, дерен, гортензия, красный и желтый пузыреплодник, сирень, чубушник и ель. Всего – 132 дерева и 2907 кустарников.

Высадка растений пройдет по следующим адресам:

  • пересечение улиц Ложевой и Кирова;
  • улица Заводская в поселке Плеханово;
  • пересечение улиц Халтурина и Демонстрации;
  • ул. Пролетарская (от выезда с ТЦ «Макси» до ж/д моста);
  • пересечение улиц Первомайской и Фрунзе;
  • ротонда на набережной реки Упы;
  • прилегающая территория к памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие»;
  • сквер по улице Новоселов в поселке Скуратово;
  • Молодежный бульвар;
  • проспект Ленина, 78;
  • улица Чмутова.

Всего же в весенний и осенний период в Туле планируется высадить более 11 тысяч деревьев и кустарников и более двух тысяч многолетних цветов. Отметим, что все деревья являются крупномерными, порядка трех метров в высоту.

Галерея
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 1
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 2
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 3
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 4
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 5
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 6
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 7
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 8
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 9
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 10
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 11
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 12
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 13
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 14
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 15
В тульском питомнике подготовили растения для высадки, Фото: 16
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:21 +1
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