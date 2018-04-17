Тульские судьи забили рязанским

Товарищеская встреча по мини — футболу между командами судей Тульской и Рязанской областей прошла на базе спортивного комплекса «Новое поколение» .

Общение с коллегами из соседних областей для судей Тульской области становится традицией. Подтверждением этому стал недавний визит гостей из Рязани.

Туляки в беседе за чашкой чая познакомили своих коллег с деятельностью Тульского областного суда, они, в свою очередь, рассказала о работе Рязанского областного суда.

Незабываемые впечатления остались у рязанцев от посещения Тульского Кремля и музея оружия. А еще их порадовала чистота нашего города.

Но кульминацией визита стал матч по мини-футболу, который все ждали с нетерпением.

Товарищеская встреча по мини-футболу между командами судей Тульской и Рязанской областей прошла на базе спортивного комплекса «Новое поколение».

Игра складывалась нервно. В первом тайме туляки напором брали ворота соперников, и результат не заставил себя ждать — 6:0.

Во втором тайме гости проявили активность, поняли тактику соперников и забили 3 мяча, правда, которые не остались без ответа.

Итог встречи 9:3 в пользу тульских судей. Лучшим игроком матча стал Сальков Владимир — мировой судья судебного участка № 44 Узловского судебного района Тульской области. Ему принадлежит львиная доля успеха тульских футболистов. Он забил 6 голов. Оставшиеся мячи на счету судей Тульского областного суда Олега Бугакова (2 гола) и Игоря Мальчикова (1 гол).

Огромную поддержку командам оказали болельщики, которые представляли все суды Тульской области и Тулы. Аплодисменты сопровождали каждый забитый мяч.

Победители получили кубок, а все — приятные впечатления. Проигрыш не огорчил наших гостей, наоборот, он придал им желание взять реванш, но уже в Рязани. Будем ждать приглашения!

Визит Рязанской делегации и ее прием был организован руководством Тульского областного суда, Советом судей области, Тульским отделением Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» при содействии Управления Судебного департамента в Тульской области.