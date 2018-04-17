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Военные комиссариаты Тульской области отметили 100-летие со дня образования
Фото stengazeta.net, пресс-службы правительства Тульской области.

Военные комиссариаты Тульской области отметили 100-летие со дня образования

Сотрудников тульских военкоматов поздравили Президент РФ и губернатор Тульской области.

Российские военные комиссариаты отмечают 100-летний юбилей со дня основания ведомства. В Туле празднования прошли 17 апреля в областной филармонии.

В адрес сотрудников военкоматов поздравления направил Президент страны Владимир Путин. В частности, в нем говорится:

«Сегодня военные комиссариаты как территориальные органы Министерства обороны надежно обеспечивают связь между Вооруженными Силами и обществом, армией и народом. В сфере их ответственности такие серьезные вопросы, как подготовка молодежи к воинской службе, организация и проведение призыва, патриотическое воспитание подрастающего поколения, оказание действенной помощи ветеранам и членам их семей».

Ветеранов и работников военных комиссариатов региона с праздником поздравил губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что Тульская область стабильно выполняет задание по призыву.

Алексей Дюмин отдельно поблагодарил ветеранов военных комиссариатов региона:

- Ответственность за судьбу Отечества — одна из черт характера туляков, а профессия «Родину защищать» всегда считалась почетной. И во многом благодаря вам она остается таковой и сегодня, — сказал губернатор ветеранам.

Отличившимся сотрудникам военных комиссариатов Тульской области Алексей Дюмин вручил региональные награды.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:18 +1
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