Военные комиссариаты Тульской области отметили 100-летие со дня образования
Сотрудников тульских военкоматов поздравили Президент РФ и губернатор Тульской области.
Российские военные комиссариаты отмечают 100-летний юбилей со дня основания ведомства. В Туле празднования прошли 17 апреля в областной филармонии.
В адрес сотрудников военкоматов поздравления направил Президент страны Владимир Путин.
«Сегодня военные комиссариаты как территориальные органы Министерства обороны надежно обеспечивают связь между Вооруженными Силами и обществом, армией и народом. В сфере их ответственности такие серьезные вопросы, как подготовка молодежи к воинской службе, организация и проведение призыва, патриотическое воспитание подрастающего поколения, оказание действенной помощи ветеранам и членам их семей».
Ветеранов и работников военных комиссариатов региона с праздником поздравил губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что Тульская область стабильно выполняет задание по призыву.
Алексей Дюмин отдельно поблагодарил ветеранов военных комиссариатов региона:
- Ответственность за судьбу Отечества — одна из черт характера туляков, а профессия «Родину защищать» всегда считалась почетной. И во многом благодаря вам она остается таковой и сегодня, — сказал губернатор ветеранам.
Отличившимся сотрудникам военных комиссариатов Тульской области Алексей Дюмин вручил региональные награды.
Завершилось мероприятие праздничным концертом.