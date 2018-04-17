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Руководители тульских Управлений Росгвардии и МВД поздравили ветеранов
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Руководители тульских Управлений Росгвардии и МВД поздравили ветеранов

В центре профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области состоялся праздничный концерт, посвященный Дню ветеранов органов внутренних дел.

Перед началом торжественного мероприятия начальник регионального УМВД Сергей Галкин поблагодарил ветеранов тульской милиции за их труд и неравнодушие:

При вашем непосредственном участии раскрыты десятки тысяч преступлений. Хочу выразить вам сердечную благодарность, пожелать крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Вместе с руководителем регионального Управления Росгвардии Олегом Петриком Сергей Галкин вручив присутствующим почетные грамоты и памятные подарки. Затем для ветеранов прошёл музыкальный концерт.

Не остались без внимания и ветераны, которые не смогли присутствовать на празднике. Сотрудники Росгвардии посетили их на дому, поздравили и вручили подарки.

Ветеран Великой Отечественной войны и внутренних войск Лев Васильевич Горюнов принимал поздравления от помощника начальника Управления Росгвардии по взаимодействию со СМИ майора Ольги Асцатуровой. За заслуги перед Родиной Лев Васильевич награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 16 медалями, в том числе «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга».

Роман Семенович Ткач, полковник в отставке, в апреле 1943 года в составе 1-го танкового корпуса 49-й танковой бригады, оказался на Воронежском фронте: участвовал в боях на Курской дуге. За полтора года до конца войны прошел всю Украину, освобождал Белгород, Харьков, Львов, в Польше — Сапдомир, Янув, Ченстохов. В январе победного 1945-го был ранен и несколько месяцев находился в госпитале. За боевые заслуги Роман Семенович награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды и медалями.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:18 +2
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