В Туле директор оконной фирмы обманул доверчивых заказчиков на 2,5 млн рублей

Почти год мужчина заключал с жителями фиктивные договора на изготовление балконных конструкций.

Привокзальный районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому директору ООО «ПАРЭМ». Он признан виновным в совершении 16 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере.

С сентября 2016 по август 2017 года мужчина заключал с жителями Тулы договоры подряда на изготовление балконов. По 16 договорам монтажные работы не проводились, а деньги, полученные от заказчиков – порядка двух с половиной миллионов рублей директор присвоил и растратил на личные нужды.

С учетом отягчающего наказания обстоятельства – совершения преступления в условиях опасного рецидива, мошенник приговорён к шести годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда.