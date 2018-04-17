Региональный омбудсмен Татьяна Ларина посетила исправительную колонию в Донском

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В рамках визита в учреждении состоялся приём по личным вопросам и традиционный «Час информирования».

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина посетила основные объекты ИК № 1, ознакомилась с условиями проживания осужденных, оказания им медицинской помощи, с работой столовой и производственного сектора.

Уполномоченного сопровождали начальник УФСИН Юрий Краснов, председатель ОНК Тульской области Александр Воронцов, заместитель прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Иван Ментусов и начальник исправительной колонии №1 Дмитрий Жданов.

В клубе исправительного учреждения с участием представителей органов социальной защиты, миграционной службы и центра занятости населения прошёл «Час информирования». Каждый из участников мероприятия выступил с информацией, касающейся реализации и защиты прав осужденных, ответил на вопросы присутствующих.

В завершении встречи Татьяна Ларина провела личный прием осужденных. Обращения, требующие дальнейшей работы, были взяты ей на личный контроль.