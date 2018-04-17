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Провал на дороге в центре Тулы заделают 18 апреля
Фото: пользователь Den

Провал на дороге в центре Тулы заделают 18 апреля

Сейчас опасный участок огорожен.

Сегодня наш «народный журналист» опубликовал фотографии, сделанные в Благовещенском переулке – там провалилась земля, образовались сквозные дыры на дороге и тротуаре.

Как сообщили Myslo в пресс-службе городской администрации, сейчас опасный участок огорожен. Провал находится в зоне канализационных сетей. В среду, 18 апреля, ресурсоснабжающая организация приступит к ремонтным работам.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +5
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Место
ТулаБлаговещенский переулок

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