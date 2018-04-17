В Туле ищут родственников мужчины, находящегося в крымской больнице

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Тульской области оказать содействие в розыске родственников пенсионера, находящегося в больнице Красногвардейского района республики Крым.

Мужчина называет себя Михаилом Михайловичем Шабановым, 1946 года рождения, говорит, что ранее проживал в Туле. Каких-либо документов и достоверных сведений о его родственниках у медиков нет.

Приметы: худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-зелёные.