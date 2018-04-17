В Туле ищут родственников мужчины, находящегося в крымской больнице
71-летний Михаил Шабанов утверждает, что ранее проживал в Туле.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Тульской области оказать содействие в розыске родственников пенсионера, находящегося в больнице Красногвардейского района республики Крым.
Мужчина называет себя Михаилом Михайловичем Шабановым, 1946 года рождения, говорит, что ранее проживал в Туле. Каких-либо документов и достоверных сведений о его родственниках у медиков нет.
Приметы: худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-зелёные.
Если вы узнали этого человека, звоните по телефонам: 8(903)840-22-50, 8(800)700-54-52 или 112.
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