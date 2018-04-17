Фото: пользователь Den.
В центре Тулы провалилась земля
Туляк заснял ямы в Благовещенском переулке.
В центре Тулы в Благовещенском переулке провалилась земля. Об этом написал наш пользователь Den в блоге «Народный журналист».
- Тульская земля перестала выдерживать проводимую на ней реконструкцию. Вот так сейчас выглядит тротуар в Благовещенском переулке прямо напротив грандиозных раскопок:
До этого провалы плитки были единичны, сейчас же в образовавшуюся ямку не грех и нырнуть, засмотревшись в телефон. Не подкачала и проезжая часть:
Туляк призывает автомобилистов быть осторожными:
- Ямки далеко не игрушечные и представляют опасность!
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