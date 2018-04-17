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Как тулякам рассчитываться с ресурсниками за ЖКУ и не переплачивать за ОДН
На фото Алексей Бирюлин.

Как тулякам рассчитываться с ресурсниками за ЖКУ и не переплачивать за ОДН

17 апреля руководитель региональной Государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин на пресс-конференции рассказал об особенностях нового закона.

Президент подписал закон о новых форматах отношений между собственниками и ресурсниками. Введение прямых договоров исключает из цепочки управляющие компании.

На прямые расчеты можно перейти тремя способами:

  1. На общем собрании собственников. Нюанс: разница между прямыми договорами и прямыми расчетами в том, что при прямых договорах исполнителем коммунальной услуги является ресурсник, а не УК.
  2. При сдаче новостройки договоры автоматически заключаются напрямую.
  3. По решению суда: в случае, если УК имеет двухмесячную задолженность перед ресурсниками. И частичное погашение задолженности не является условием сохранения договора, его разорвут.

Подписывать договор не обязательно. Договор будет заключаться на бессрочный период.

5 наивных вопросов о прямых договорах

1. Есть ли у УК возможность вернуть себе исполнение коммунальной услуги?

– Да, если так решат собственники на общем собрании.

2. Кто отвечает за качество воды, тепла и прочее в случае прямого договора?

– УК. Если в квартире плохо идет вода, люди должны обращаться в свою управляющую организацию, а те уже выяснять отношения с ресурсниками.

3. Кто имеет право истребовать долги у неплательщиков?

– Что касается должников, то они отдельно должны ресурсникам и УК. Отключать ресурс будут ресурсники, а доступ к отключению предоставлять должны сотрудники УК.

4. Что ждет УК, если при прямых договорах она выставит платежку за тепло и воду?

– УК за такие действия ждет штраф.

5. Сколько УК в Туле не перевели жильцов на прямые расчеты?

– В Туле только 4 управляющие организации не перешли на прямые договора.
 

о двойных квитанциях


Раньше все платежи были в одной квитанции. Теперь платежек будет несколько. Скорее всего, многие УК будут по-прежнему использовать одну квитанцию, а расщеплять платежи будет финансовый агент (например ОЕИРЦ).

УК не имеет право использовать деньги ресурсников. Если УК не хватает средств на содержание жилья, ей надо выходить на собрание собственников и утверждать новые тарифы.

– Кстати платежных агентом, то есть тем, кто выставляет квитанции и расщепляет финансовые потоки, может быть и управляющая компания, — сказал Бирюлин.

– Думаю, в ближайшее время с платежками ничего не поменяется, — заявил Бирюлин, — Содержать абонентский отдел и печатать документы довольно затратное удовольствие для УК.

По качеству оказания услуг любой собственник должен обращаться в свою УК. Если из крана течет коричневая вода, заявление о плохом качестве ресурса надо подавать в свою УК. Если сотрудники УК отсылают к ресурсникам, это неправильно!
 

про ОДН

По словам Алексея Бирюлина, сверхнорматив потребления ресурса должен оплачивать либо поставщик ресурса, либо собственники жилья (если они приняли такое решение на общем собрании).

Раньше перерасход оплачивала УК из средств за содержание (если собственники не включали в договор обязательство самим оплачивать этот перерасход).

– Я считаю, что собственникам, у которых есть такой пункт в договоре, нужно пересмотреть его. Перерасход норматива ОДН должны взять на себя ресурсники! Мы и так платим за нормативное потребление ОДН, – сказал Алексей Бирюлин.

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