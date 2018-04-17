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Двое пьяных жителей Суворова разгромили детский парк
Фото: news.pn.

Двое пьяных жителей Суворова разгромили детский парк

Хулиганы нанесли ущерб на 71 767 рублей 04 коп.

В Суворове двое местных жителей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 УК РФ (порча имущества в общественных местах, совершенная группой лиц).

Суд установил, что 21-летний и 19-летний парни 18 февраля 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории «Детского парка» сломали четыре декоративных фонарных столба и скамейку. Материальный ущерб причинен на общую сумму 71 767 рублей 04 коп.

Каждому из осужденных судом назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев, с установлением ограничений в соответствии с уголовным законодательством.

Ущерб не возмещен. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По заявлению представителя потерпевшего гражданский иск о возмещении причиненного осужденными ущерба будет заявлен в порядке гражданского судопроизводства после вступления приговора в законную силу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:59 0
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