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Депутаты Госдумы утвердили закон о прямых расчетах в ЖКХ

Депутаты Госдумы утвердили закон о прямых расчетах в ЖКХ

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Госдума РФ утвердила в качестве закона документ, позволяющий потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При этом ряд норм будет вводиться в действие поэтапно.

С момента вступления закона в силу дома, чьи управляющие компании не платят за холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, вывоз мусора два месяца и более могут быть по инициативе ресурсников переведены на прямые расчеты. В этом случае он сможет напрямую выставлять квитанции потребителям.

Во избежание появления и защиты граждан от «двойных» квитанций о заключении (расторжении) такого договора об изменениях уведомляется орган государственного жилищного надзора.

При этом управляющая компания останется «единым окном» для разъяснения всех вопросов потребителей, отмечает «Российская газета».

Право перейти на «прямые» договоры с поставщиками ресурсов появится и у собственников. Они могут воспользоваться им, если им не нравится качество работы управляющей компании, независимо от наличия или отсутствия долгов у УК. Для этого необходимо будет провести общедомовое собрание.

У ресурсоснабжающей компании будет не более трех месяцев для подготовки к расчетам и предоставления платежных документов гражданам напрямую.

сегодня, в 17:44 +4
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