Депутаты Госдумы утвердили закон о прямых расчетах в ЖКХ
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Госдума РФ утвердила в качестве закона документ, позволяющий потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При этом ряд норм будет вводиться в действие поэтапно.
С момента вступления закона в силу дома, чьи управляющие компании не платят за холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, вывоз мусора два месяца и более могут быть по инициативе ресурсников переведены на прямые расчеты. В этом случае он сможет напрямую выставлять квитанции потребителям.
Во избежание появления и защиты граждан от «двойных» квитанций о заключении (расторжении) такого договора об изменениях уведомляется орган государственного жилищного надзора.
Право перейти на «прямые» договоры с поставщиками ресурсов появится и у собственников. Они могут воспользоваться им, если им не нравится качество работы управляющей компании, независимо от наличия или отсутствия долгов у УК. Для этого необходимо будет провести общедомовое собрание.
У ресурсоснабжающей компании будет не более трех месяцев для подготовки к расчетам и предоставления платежных документов гражданам напрямую.