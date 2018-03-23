Депутаты Госдумы утвердили закон о прямых расчетах в ЖКХ

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Госдума РФ утвердила в качестве закона документ, позволяющий потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При этом ряд норм будет вводиться в действие поэтапно.

С момента вступления закона в силу дома, чьи управляющие компании не платят за холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, вывоз мусора два месяца и более могут быть по инициативе ресурсников переведены на прямые расчеты. В этом случае он сможет напрямую выставлять квитанции потребителям.

Во избежание появления и защиты граждан от «двойных» квитанций о заключении (расторжении) такого договора об изменениях уведомляется орган государственного жилищного надзора.

При этом управляющая компания останется «единым окном» для разъяснения всех вопросов потребителей, отмечает « Российская газета ».

Право перейти на «прямые» договоры с поставщиками ресурсов появится и у собственников. Они могут воспользоваться им, если им не нравится качество работы управляющей компании, независимо от наличия или отсутствия долгов у УК. Для этого необходимо будет провести общедомовое собрание.

У ресурсоснабжающей компании будет не более трех месяцев для подготовки к расчетам и предоставления платежных документов гражданам напрямую.