Фото из архива Myslo.
За неделю в Туле отремонтировали 264 кв. м дорог
Работы выполняют специалисты подрядных организаций: ООО «Каскад», ООО «КС-строй» и ООО «МегаСпортСтрой».
За неделю в Туле отремонтировали 264 квадратных метра дорог. Работы по аварийно-восстановительному ремонту осуществляются горячим асфальтом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Так, за прошедшую неделю ремонт проведен по следующим адресам:
- Новомедвенский проезд;
- ул. Кауля;
- ул. Воловская;
- 2-й Дачный проезд;
- пр. Ленина, 135.
На этой неделе планируется провести аварийно-восстановительный ремонт на улицах Металлургов, Болотова, Кауля.
Напомним, на портале «Открытый регион» работает сервис «Тула — без ям!», где можно оставить обращение по вопросам проведения аварийно-восстановительного ремонта.
Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и обязательно приложить фотографию с общим видом ямы. Фото необходимо сделать в ракурсе, который поможет определить местонахождение заявленной проблемы. Срок реагирования на проблему составляет 10 дней.
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