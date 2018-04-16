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За неделю в Туле отремонтировали 264 кв. м дорог
Фото из архива Myslo.

За неделю в Туле отремонтировали 264 кв. м дорог

Работы выполняют специалисты подрядных организаций: ООО «Каскад», ООО «КС-строй» и ООО «МегаСпортСтрой».

За неделю в Туле отремонтировали 264 квадратных метра дорог. Работы по аварийно-восстановительному ремонту осуществляются горячим асфальтом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, за прошедшую неделю ремонт проведен по следующим адресам:

  • Новомедвенский проезд;
  • ул. Кауля;
  • ул. Воловская;
  • 2-й Дачный проезд;
  • пр. Ленина, 135.

На этой неделе планируется провести аварийно-восстановительный ремонт на улицах Металлургов, Болотова, Кауля.

 
Напомним, на портале «Открытый регион» работает сервис «Тула — без ям!», где можно оставить обращение по вопросам проведения аварийно-восстановительного ремонта.
 
Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и обязательно приложить фотографию с общим видом ямы. Фото необходимо сделать в ракурсе, который поможет определить местонахождение заявленной проблемы. Срок реагирования на проблему составляет 10 дней.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:12 −1
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