За неделю в Туле отремонтировали 264 кв. м дорог

Фото из архива Myslo.

За неделю в Туле отремонтировали 264 квадратных метра дорог. Работы по аварийно-восстановительному ремонту осуществляются горячим асфальтом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, за прошедшую неделю ремонт проведен по следующим адресам:

Новомедвенский проезд;

ул. Кауля;

ул. Воловская;

2-й Дачный проезд;

пр. Ленина, 135.

На этой неделе планируется провести аварийно-восстановительный ремонт на улицах Металлургов, Болотова, Кауля.

Напомним, на портале «Открытый регион» работает сервис « Тула — без ям! », где можно оставить обращение по вопросам проведения аварийно-восстановительного ремонта.

Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и обязательно приложить фотографию с общим видом ямы. Фото необходимо сделать в ракурсе, который поможет определить местонахождение заявленной проблемы. Срок реагирования на проблему составляет 10 дней.