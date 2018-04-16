У жителя Тульской области за неуплату алиментов арестовали Nissan Qashqai

На исполнении в отделе судебных приставов Веневского района находится исполнительное производство о взыскании с Б. задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Нерадивый отец отказывался исполнять решение суда, алименты не платил, накопив задолженность в размере более 240 тысяч рублей.

Должник был вызван в отдел судебных приставов.

Интересно, что мужчина приехал на своем автомобиле Nissan Qashqai, который ранее пытался скрыть.

Видимо, должник забыл об этой конспирации.

В результате в отношении принадлежащего должнику внедорожника был составлен акт описи и ареста, после чего транспортное средство изъяли и передали на ответственное хранение взыскателю.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, автомобиль должника будет отправлен на реализацию в счет погашения задолженности по алиментам.