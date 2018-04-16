В Туле прокуратура требует закрыть кинотеатр в ТЦ «РИО»

Фото из архива Myslo.

Прокурор Пролетарского района Тулы обратился в суд с исковым заявлением запретить деятельность по эксплуатации помещений кинотеатра и подвальной части здания в торговом центре «РИО».

Во время проверки ТЦ компетентными органами установлено, что эксплуатация помещений кинотеатра и подвальной части здания осуществляется с нарушениями требований пожарной безопасности. Выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья посетителей торгового центра «РИО», в случае возникновения пожара это может привести к гибели людей.

Прокурор просит обязать ООО «Торг Инвест» запретить деятельность помещений кинотеатра ООО «Синема Стар» и подвального этажа ТЦ до устранения нарушений.

Судебное заседание состоится 18 апреля.

Какие ТРЦ Тулы и области уже закрыты за нарушение правил пожарной безопасности, читайте здесь.