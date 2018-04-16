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Роспотребнадзор: в Тульской области активизировались клещи

Роспотребнадзор: в Тульской области активизировались клещи

Специалисты советуют соблюдать осторожность, находясь на природе, и пользоваться специальными репеллентами.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что благодаря весеннему потеплению в регионе активизировались клещи – переносчики различных инфекционных заболеваний. Укусы уже зарегистрированы в Щекинском районе и в областном центре. Оба случая произошли во дворах.

В Туле открыты два пункта по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и возбудителями боррелиоза:

  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (ул. Оборонная, 114, телефон: 37-39-56),
  • ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (ул. Московская, 17, телефон: 21-23-69).

Для защиты от укусов клещей, находясь на открытой местности, необходимо соблюдать несколько требований:

  • надевать рубашку с длинными рукавами, заправляя в брюки, брючины в носки и далее в сапоги, на голову надевать шапочку/платок,
  • обеспечить своевременный окос растительности на садовых участках,
  • пользоваться средствами, отпугивающими клещей, которые наносят на одежду и открытые участки тела,
  • периодически проводить осмотр одежды.

По вопросам профилактики клещевых инфекций консультацию можно получить по телефону: 37-07-06.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +5
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