Роспотребнадзор: в Тульской области активизировались клещи

Специалисты советуют соблюдать осторожность, находясь на природе, и пользоваться специальными репеллентами.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что благодаря весеннему потеплению в регионе активизировались клещи – переносчики различных инфекционных заболеваний. Укусы уже зарегистрированы в Щекинском районе и в областном центре. Оба случая произошли во дворах.

В Туле открыты два пункта по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и возбудителями боррелиоза:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (ул. Оборонная, 114, телефон: 37-39-56),

ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (ул. Московская, 17, телефон: 21-23-69).

Для защиты от укусов клещей, находясь на открытой местности, необходимо соблюдать несколько требований:

надевать рубашку с длинными рукавами, заправляя в брюки, брючины в носки и далее в сапоги, на голову надевать шапочку/платок,

обеспечить своевременный окос растительности на садовых участках,

пользоваться средствами, отпугивающими клещей, которые наносят на одежду и открытые участки тела,

периодически проводить осмотр одежды.