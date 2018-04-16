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На майские праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные экспрессы

На майские праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные экспрессы

На период с 27 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая скорректирована стоимость билетов с указанием мест в поездах данного типа.

На майские праздники изменится график движения пригородных поездов. Два дополнительных экспресса будут осуществлять движение 29 апреля по маршруту Москва-Курская – Владимир и 2 мая по маршруту Тула-1 – Москва-Курская.

Также продлевается маршрут одного пригородного поезда повышенной комфортности – он проследует 28 апреля по маршруту Москва-Киевская – Калуга-1 с услугой предоставления мест.

На период с 27 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая скорректирована стоимость билетов с указанием мест в поездах данного типа.

Подробную информацию об условиях покупки билетов с указанием мест в электропоездах повышенной комфортности и актуальное расписание можно найти на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Подробности на сайте РЖД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:51 +1
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