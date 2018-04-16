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В Туле закрыт детсад «Тулячок»: Для родителей организовали горячую линию

В Туле закрыт детсад «Тулячок»: Для родителей организовали горячую линию

Напомним, работа детского сада временно приостановлена из-за нарушения норм противопожарной безопасности.

В связи с временным приостановлением деятельности дошкольного учреждения №143 – Центр развития ребенка – детский сад «Тулячок», расположенного по ул. Калинина, 79-в, открыта горячая линия.

Информацию по временному зачислению детей в другие дошкольные образовательные учреждения можно получить в управлении образования администрации города Тулы по телефонам: 31-02-55, 31-00-98, 31-03-19.

Время работы горячей линии: с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней).

 

Детский сад закрыт на 90 суток по постановлению Пролетарского районного суда от 10 апреля 2018 года. Проверка в детском саду прошла еще осенью прошлого года. За выявленные нарушения было выдано предписание на их устранение. Но их так и не выполнили.

Данные нарушения явились следствием неисполнения должностных обязанностей руководителя образовательного учреждения. Директор МБОУ отстранен от должности. Предпринимаются меры по ликвидации выявленных нарушений. Работы ведутся и будут проведены в срок до 25 апреля 2018 года.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:14 0
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Место
Тулаулица Калинина

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