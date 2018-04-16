В Тульской области за мошенничество осуждена бывший главбух ФОКа
Женщина начисляла себе завышенную зарплату.
Ранее Myslo со ссылкой на областную прокуратуру опубликовал новость про приговор, который вынесли бывшему главному бухгалтеру администрации МО Славный.
В релизе была размещена неверная информация — на самом деле за мошенничество была осуждена бывший главбух
Редакция приносит свои извинения.
В суде установлено, что женщина, используя свое служебное положение, представляла бухгалтерские документы по начислению себе заработной платы с завышенными суммами должностного оклада. С 1 февраля по 31 сентября 2016 года бухгалтер незаконно получила 91 477 рублей 06 копеек.
Материальный ущерб полностью возмещен.
Приговором суда бывшему главбуху ФОКа назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.