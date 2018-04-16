В Тульской области за мошенничество осуждена бывший главбух ФОКа

Ранее Myslo со ссылкой на областную прокуратуру опубликовал новость про приговор, который вынесли бывшему главному бухгалтеру администрации МО Славный.

В релизе была размещена неверная информация — на самом деле за мошенничество была осуждена бывший главбух физкультурно-оздоровительного комплекса МО Славный . Сейчас информация на сайте областной прокуратуры также изменена.

Редакция приносит свои извинения.

ОФИциально

В суде установлено, что женщина, используя свое служебное положение, представляла бухгалтерские документы по начислению себе заработной платы с завышенными суммами должностного оклада. С 1 февраля по 31 сентября 2016 года бухгалтер незаконно получила 91 477 рублей 06 копеек.

Материальный ущерб полностью возмещен.

Приговором суда бывшему главбуху ФОКа назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.