новости
новости
Регистрация
Из-за коммунальной аварии без воды осталась гостиница «Тула»
Фото: tula.go2all.ru.

Из-за коммунальной аварии без воды осталась гостиница «Тула»

Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

Сегодня, 16 апреля, в Туле на ул. Смидович, 12-а/пр. Ленина, 94 произошла коммунальная авария. Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

Из-за этого ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Смидович, 7, 10-а,
  • пр. Ленина, 92, 96 (гостиница «Тула»),
  • ул. Болдина, 128.

О сроках окончания работ не сообщается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:11 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коммунальная авариянет воды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле закрыт детсад «Тулячок»: Для родителей организовали горячую линию
В Туле закрыт детсад «Тулячок»: Для родителей организовали горячую линию
В Туле в ДТП на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской пострадали четверо
В Туле в ДТП на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской пострадали четверо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.