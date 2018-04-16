Фото: tula.go2all.ru.
Из-за коммунальной аварии без воды осталась гостиница «Тула»
Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».
Сегодня, 16 апреля, в Туле на ул. Смидович, 12-а/пр. Ленина, 94 произошла коммунальная авария. Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».
Из-за этого ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Смидович, 7, 10-а,
- пр. Ленина, 92, 96 (гостиница «Тула»),
- ул. Болдина, 128.
О сроках окончания работ не сообщается.
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