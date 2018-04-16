Из-за коммунальной аварии без воды осталась гостиница «Тула»

Фото: tula.go2all.ru.

Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

Сегодня, 16 апреля, в Туле на ул. Смидович, 12-а/пр. Ленина, 94 произошла коммунальная авария. Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

Из-за этого ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Смидович, 7, 10-а,

пр. Ленина, 92, 96 (гостиница «Тула»),

ул. Болдина, 128.

О сроках окончания работ не сообщается.