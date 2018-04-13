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В Туле задержали закладчика с «солью»
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле задержали закладчика с «солью»

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Туле пресекли противоправную деятельность ранее судимого 25-летнего мужчины.

Он был задержан по подозрению в причастности к распространению наркотических средств. При проведении личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемого было обнаружено и изъято 23 свертка с веществом, похожим на наркотик.

По предварительным данным, они предназначались для осуществления сбыта путем «закладок». Ранее сотрудниками полиции уже были зафиксированы два факта сбыта подозреваемым синтетического наркотика «соль» общей массой 0,5 г. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. В ходе расследования будут установлены все детали противоправной деятельности мужчины.

сегодня, в 11:15 0
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