В Туле задержали закладчика с «солью»

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Он был задержан по подозрению в причастности к распространению наркотических средств. При проведении личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемого было обнаружено и изъято 23 свертка с веществом, похожим на наркотик.

По предварительным данным, они предназначались для осуществления сбыта путем «закладок». Ранее сотрудниками полиции уже были зафиксированы два факта сбыта подозреваемым синтетического наркотика «соль» общей массой 0,5 г. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. В ходе расследования будут установлены все детали противоправной деятельности мужчины.