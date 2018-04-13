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В Туле проводят обследование территорий на предмет наличия клещей

В Туле проводят обследование территорий на предмет наличия клещей

Обследование проводится управлением по благоустройству администрации Тулы и представителями подрядной организации.

В Туле заключен контракт с ООО «Центр гигиены, санитарии, экологии населения» на сумму 424 тысячи рублей. Планируется обработать порядка ста пространств;  площадь предполагаемой обработки – 173 га. Работы по обработке мест массового пребывания людей от клещей стартуют 20 апреля.

По всем местам предварительно проводятся контрольные мероприятия по определению наличия клещей. Так, 12 апреля были обследованы территории в мкр. Левобережный, скверы в поселке Косая Гора возле обелиска «Косогорцам, павшим в боях за Родину», танка ИС-3, памятника «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» в сквере на ул. Горького. Клещей не обнаружено.

Сегодня, 13 апреля, проводится обследование территорий в Пролетарском округе.

После выполнения противоклещевой обработки будут устанавливаться предупреждающие таблички с датой проведения работ.

Обращаем внимание жителей на то, что запрещено заходить на территории в течение трех дней после обработки.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:30 +1
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