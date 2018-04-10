Внимание: В Тульской области проснулись клещи!

С начала весны в медицинские организации по всей стране обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, и надо знать, как защитить себя.

Сезон активности уже начался, и нам нужно знать, как защитить себя от распространяемых клещами заболеваний. Myslo задал специалистам – врачам, представителям Роспотребнадзора и администрации города – 8 вопросов о ситуации с клещами в регионе.

1. Чем опасны клещи?

Главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения Тульской области Ольга Юдакова:

- На территории Тульской области клещи переносят туляремию и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Природные очаги иксодового клещевого боррелиоза зарегистрированы практически на всей территории Тульской области. А вот клещевой вирусный энцефалит, который люди чаще всего связывают с укусом клещей, для нашего региона не характерен. Поэтому Тульская область не относится к эндемичной зоне и находится в относительной безопасности.

2. Меня укусил клещ. Что делать?

- Чем раньше снять клеща, тем меньше вероятность проникновения вируса в кровь, - говорит Ольга Юдакова. - Если у вас нет возможности срочно обратиться в медицинское учреждение, постарайтесь снять клеща самостоятельно. Сразу скажу: не используйте растительное масло или спиртовой раствор, как это рекомендует интернет. Лучше всего наденьте перчатки, возьмите нить, сделайте из нее петлю и аккуратно обвяжите клеща. Затем, раскачивая его из стороны в сторону, потяните на себя.

Выбрасывать клеща не надо! Поместите его в любую емкость и доставьте в лабораторию, где специалисты выяснят, является ли клещ переносчиком инфекции. В Тульской области есть две лаборатории, которые занимаются такими исследованиями, – Центр гигиены и эпидемиологии (Тула, ул. Оборонная, 114) и Тульская диагностическая лаборатория (Тула, ул. Московская, 17, оф. 1). Эта услуга платная, около 500 руб.

Если же у вас есть возможность обратиться к врачу, сделайте это в срочном порядке! Вам окажут помощь практически в любом тульском медучреждении.

Также можно вызвать скорую помощь по номерам 03 или 112 (с мобильного).

3. Какие основные признаки заражения?

Клещевой боррелиоз

К симптомам относят: головную боль, боли и ломоту в мышцах, суставах, повышение температуры тела до 38°С, озноб, тошноту, рвоту, общее недомогание. В месте укуса клеща появляется болезненность, припухлость, зуд, покраснение. В центре места укуса кожа более бледного цвета, а ободок имеет более насыщенный красный цвет, приподнимается над непораженной кожей. Зона покраснения имеет овальную или округлую форму диаметром 10-60 см.

Туляремия

Проявляется лихорадкой, резкими головными болями, нарушением сна, поносом, общим истощением, обильным ночным потом, опуханием и болезненностью лимфатических узлов (вблизи места проникновения инфекции).

Энцефалит

Традиционно инкубационный период инфекции длится от 7 до 20 дней после укуса инфицированного паразита.

Иногда диагностируют молниеносные формы клещевого энцефалита (первые симптомы появляются уже через сутки) и затяжные – инкубационный период может длиться до 30 дней.

Но независимо от формы, начальные симптомы заболевания у всех проявляются одинаково: стремительное повышение температуры до 39-40 градусов, озноб, головные и поясничные боли, ломота в мышцах, вялость, заторможенность, резь в глазах, светобоязнь, тошнота, учащенное дыхание и редкий пульс.

4. Как лечатся заболевания, передающиеся клещами?

- Необходимо как можно раньше обратиться к лечащему врачу, который даст рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению, - говорит Ольга Юдакова. - Дополнительно направит на консультацию к врачу-инфекционисту. В основном проводится амбулаторное лечение (на дому). Однако в некоторых случаях человека госпитализируют. Нельзя заниматься самолечением, так как несвоевременное обращение за медицинской помощью при болезни Лайма может привести к хронической форме заболевания с поражением сердца, центрально-нервной системы, опорно-двигательного аппарата и в последующем – к инвалидности.

5. Кто в зоне риска?

- К заражению клещевыми инфекциями восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы.

Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

6. Как обезопасить себя от клещей?

- Если вы собираетесь выезжать за пределы региона, о прививке от энцефалита нужно подумать заранее – минимум за пять месяцев до поездки, - говорит Ольга Юдакова. - Придется сделать не одну инъекцию, а для выработки иммунитета требуется время. Можно пройти вакцинацию и по экстренным показаниям (к примеру, в случае командировки). Но, опять же, это нужно сделать заблаговременно – хотя бы за два месяца до вашего отъезда на эндемичную территорию.



Скоро стартуют субботники. Перед выходом на природу убедитесь, что надели плотную одежду и защитили кожу.

Если же вы планируете провести лето в Тульской области, делать прививку от энцефалита не обязательно. Но вздыхать с облегчением рано! Наверняка вы отправитесь на пикник или за грибами. А тульские клещи, я напомню, переносят туляремию и боррелиоз. И если от первой инфекции вакцина есть (и даже широко используется среди сельского населения), то от второй спасет только ваша предусмотрительность и бдительность.

7. Как уберечься от клещей другими способами?

- Даже сейчас, когда снег только стаял, надо быть готовым к возможной встрече с клещами. Отправляясь в лес, убедитесь, что вы правильно одеты. Брюки должны быть заправлены в носки, сверху – сапоги. Следите за тем, чтобы были закрыты шея и запястья: здесь кожа особенно тонкая и нежная, что позволяет клещу легко присосаться.

Запомните: клещ присасывается не сразу. Уцепившись за одежду людей, клещ добирается до открытых участков кожи, где и присасывается. Этот процесс может длиться от нескольких часов до 7-10 суток, при этом объем клеща может увеличиваться в 100 раз.

Поэтому, находясь на природе, чаще осматривайте себя и своих близких.

Одним из важнейших направлений является индивидуальная защита людей, которая включает в себя правильный подбор одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды или репеллентов для обработки кожных покровов. Эти препараты можно приобрести практически в любом магазине. Однако перед покупкой я советую внимательно изучить состав и инструкцию. Если вы едете на отдых с детьми, выбирайте средства, которые наносятся на одежду, а не на кожу. Так вы снизите риск возникновения побочных реакций, в том числе аллергической реакции у ребенка.

Как правило, клещи обитают в зарослях бурьяна, поэтому старайтесь выбирать для отдыха открытые, хорошо прогреваемые солнцем поляны.

8. Готова ли Тульская область к сезону клещей?

Для снижения численности клещей в Тульской области ежегодно проводятся акарицидные наземные обработки территории оздоровительных учреждений, зон отдыха, парков. В этом году работы стартуют 20 апреля. Администрация г. Тулы заключила контракт с ООО «Центр гигиены, санитарии, экологии населения» на сумму 424 тысячи рублей. Планируется обработать порядка 100 пространств общей площадью 173 га. По всем местам предварительно будут проведены контрольные мероприятия, выявляющие наличие клещей. После проведения работ появятся предупреждающие таблички с датой проведения акарицидных мероприятий: в течение трех дней после обработки заходить на эту территорию запрещается.



Обработка от клещей в Центральном парке в 2017году.

Специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова: