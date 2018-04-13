Фото Юлии Королёвой
На проспекте Ленина произошло массовое ДТП с участием пяти машин
По предварительным данным, никто не пострадал.
На проспекте Ленина, рядом с гимназией №20, произошла серьёзная авария с участием пяти автомобилей.
По предварительной информации, две встречные машины столкнулись, а одну из них отбросило на припаркованные рядом автомобили.
На месте ДТП образовалась серьёзная пробка, присутствуют сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Сведений о пострадавших пока не поступало, все подробности аварии уточняются.
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