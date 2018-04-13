Туляки смогут заглянуть в индустриальное будущее: В музее станка откроется медиатека

В интерактивном музее на территории творческого кластера «Октава» будут собраны макеты памятников производства с мультимедийным сопровождением.

На территории творческого кластера «Октава» откроется новый музей, в котором посетители с помощью медиатехнологий смогут взглянуть на индустриальную культуру с точки зрения урбанистики, экономики и литературы. Одним из проектов нового музея станет медиатека.

Исполняющая обязанности директора творческого индустриального кластера «Октава» Дария Женихова рассказала Myslo о планах самого музея и концепции медиатеки.

Что войдет в экспозицию музея?

– Среди основных объектов первой экспозиции: карта российской промышленности, фрагменты литературных произведений и дневников рабочих, представленные известными российскими актерами, 8 важных для современного индустриального развития станков, 10 анимационных роликов с авторскими иллюстрациями, посвященных краеугольным для развития промышленности машинам, таймлайн развития промышленности, аудиоинсталляция саунд-художника Олега Макарова «Звуки заводов», макеты памятников индустриальной архитектуры с мультимедийным сопровождением.

Впоследствии будут запущены альтернативные экспозиционные сценарии, посвященные одной из граней индустриальной культуры: литература, кинематограф, истории изобретателей и другие.

Какую функцию будет выполнять медиатека?

– Медиатека предлагает более глубокое погружение в темы музея, обширную подборку не только собственных, но и партнерских материалов, иллюстрирующих различные грани индустриальной культуры. Также уже собраны и будут пополняться коллекции редких фото и видео, сформированные специально для медиатеки музея станка.

Редкие фотоматериалы были найдены в Государственном архиве кино- и фотодокументов, фотогалереи работ Прокудина-Горского и устройство заводов Генри Форда передала музею станка Библиотека Конгресса. В медиатеке собрано большое количество оцифрованных альбомов конца XIX века, так Национальная библиотека Санкт-Петербурга передала копию книги Андрея Нартова «Театрум Махинарум, или Ясное зрелище махин», оцифрованы ценные иллюстрации из «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».

Разработкой тем занимались приглашенные специалисты — эксперт по цифровой культуре Лев Манович, историк архитектуры Николай Васильев, сотрудник Центра цифровых гуманитарных исследований НИУ ВШЭ Наталья Тышкевич, издатель и публицист Борис Куприянов, культуролог Антон Кальгаев и другие.

Среди партнеров медиатеки: издание о функционировании города Strelka Magazine, сайт о современной науке и ученых Postnauka.ru, журнал об архитектуре TATLIN Publishers, Издательский дом Коммерсантъ, некоммерческий просветительский проект Arzamas.

Будет ли меняться мультимедийная инсталляция?

– Мультимедийной является вся экспозиция. И именно эта ее особенность открывает практически безграничные возможности для обновления и экспериментов. Есть экспозиционно-техническая структура, позволяющая менять контент и способы его репрезентации.

Позже в музее появится выделенная VR-зона, где каждый посетитель сможет окунуться в индустриальное будущее, придумав и сконструировав собственное производство.

В скором времени в музее начнется научная работа, появится детская экскурсия-аудиосказка, интерактивные семейные квесты, перформансы современных художников и режиссеров.