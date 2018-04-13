В Туле открылась выставка пейзажей Александра Шилова

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 апреля в Туле в Выставочном зале на Красноармейском проспекте открылась выставка Александра Шилова «Наша Родина – Россия».

В экспозиции представлено около 50 пейзажей художника, выполненных в разных уголках России. На картинах – заповедные уголки Москвы, где еще сохранилась живая природа; памятники архитектуры и истории, такие как храм Тихвинской Божией Матери или дом Левитана; живописные места Подмосковья.

Открытие выставки посетили первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Он предложил художнику Александру Шилову посетить просторы Тульской области.

– Мы надеемся, что вскоре ваша коллекция пополнится пейзажами и видами исторических мест, живописными уголками природы Тульского края, – сказал Юрий Андрианов.

Выставка продлится до 15 мая.