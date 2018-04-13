новости
новости
Регистрация
В Туле открылась выставка пейзажей Александра Шилова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылась выставка пейзажей Александра Шилова

Выставка продлится до 15 мая.

12 апреля в Туле в Выставочном зале на Красноармейском проспекте открылась выставка Александра Шилова «Наша Родина – Россия».

В экспозиции представлено около 50 пейзажей художника, выполненных в разных уголках России. На картинах – заповедные уголки Москвы, где еще сохранилась живая природа; памятники архитектуры и истории, такие как храм Тихвинской Божией Матери или дом Левитана; живописные места Подмосковья.

Открытие выставки посетили первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Он предложил художнику Александру Шилову посетить просторы Тульской области.

– Мы надеемся, что вскоре ваша коллекция пополнится пейзажами и видами исторических мест, живописными уголками природы Тульского края, – сказал Юрий Андрианов.

Выставка продлится до 15 мая.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:27 +4
Другие статьи по темам
Люди
Юрий АндриановАлександр Шилов
Место
Тула
Прочее
выставкаоткрытие выставки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отремонтируют дороги 13 апреля
Где в Туле отремонтируют дороги 13 апреля
Погода в Туле 13 апреля: сухо, умеренный ветер, днём до +12
Погода в Туле 13 апреля: сухо, умеренный ветер, днём до +12
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.