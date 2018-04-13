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Детей из закрытого за нарушения тульского детсада «Тулячок» перевели в соседние учреждения

Детей из закрытого за нарушения тульского детсада «Тулячок» перевели в соседние учреждения

Напомним, директор детского сада отстранен от должности.

12 апреля начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова встретилась с родителями закрытого накануне детсада №143 «Тулячок» (Тула, ул. Калинина).

В настоящее время воспитанникам учреждения предоставлены свободные места в близлежащих образовательных организациях.

 

Детский сад закрыт на 90 суток по постановлению Пролетарского районного суда от 10 апреля 2018 года. Проверка в детском саду прошла еще осенью прошлого года. За выявленные нарушения было выдано предписание на их устранение. Но их так и не выполнили.

Данные нарушения явились следствием неисполнения должностных обязанностей руководителя образовательного учреждения. Директор МБОУ отстранен от должности. Предпринимаются меры по ликвидации выявленных нарушений. Работы ведутся и будут проведены в срок до 25 апреля 2018 года.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:05 +1
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